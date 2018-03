Calin Popescu Tariceanu, intrebat daca ar putea fi candidatul ALDE la prezidentiale: E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie

"Sunt la curent cu punctul de vedere al unora dintre colegi, care a fost exprimat public. (...) E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere prealabila si forurile statutare ale partidului vor trebui sa ia o decizie privitoare la acest subiect. Dar astazi e prematur ca sa pot sa fac o alta declaratie", a afirmat Tariceanu, citat de News.ro.Intrebat daca, teoretic, e posibil ca ALDE sa ramana in coalitie cu PSD si la prezidentiale fiecare partid sa aiba alt candidat, Calin Popescu Tariceanu a raspuns: "Nu vreau sa fac niciun fel de speculatii pe acest subiect, pentru ca nu sunt utile, mai ales ca exista intotdeauna posibilitatea ca speculatiile mele sa fie la randul lor comentate si interpretate si nu vreau sa dau prilejul niciunui posibil fel de interpretare."Cativa lideri ai ALDE, printre care Gratiela Gavrilescu si Norica Nicolai, au facut referire, sambata, la Ploiesti, la conferinta judeteana ALDE Prahova, la Calin Popescu Tariceanu drept posibil candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, Norica Nicolai afirmand ca spera ca anul 2019 "sa fie anul primului presedinte liberal autentic, si roman, si liberal". Calin Popescu Tariceanu a refuzat sa discute pe acest subiect, spunand ca se va consulta cu colegii din partid in privinta unei eventuale candidaturi.