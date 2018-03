Banicioiu (deputat PSD): Nu am vrut sa pun in dificultate pe nimeni din conducerea PSD. Au ales ei singuri calea de ne face de ras. Sefii nostri au dorit un congres fara competitie

Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, care se inscrisese in cursa pentru functia de presedinte executiv al partidului inainte de Congres, dar s-a retras in ziua evenimentului, a scris, luni, pe Facebook ca sefii "au dorit un congres fara competitie si fara surprize, fara incredere si colegialitate", iar "PSD nu poate fi partidul unui singur om". De asemenea, acesta a notat ca nu a vrut sa il puna "in dificultate nici macar pe L. Dragnea ori pe altcineva din conducerea psd dar din pacate,acestia au ales ei singuri calea de a ne face de ras". "Un psd modernizat nu inseamna politica ghiocelului sau stirpirea oricarei forme de dezbatere", a subliniat deputatul.





Postarea integrala a deputatului PSD:





Dragi prieteni





Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile .

Eu unul , raman acelasi ! Imi pare rau ca a trebuit sa asistati la acest episod din istoria recenta a psd- ului si va asigur ca am facut tot ce a depins de mine ca lucrurile sa nu ajunga aici. N am vrut sa l pun in dificultate nici macar pe L. Dragnea ori pe altcineva din conducerea psd dar din pacate ,acestia au ales ei singuri calea de a ne face de ras ! In fata membrilor psd, a primarilor , activului psd dar si a simpatizantilor si votantilor nostri .

Frica de pareri contra ori intrebari incomode nu ne recomanda oamenilor de linga noi care au infruntat de multe ori atitudini neprietenoase sau chiar rautacioase uneori ca sa ramana alaturi de psd !

Un psd modernizat nu inseamna politica ghiocelului sau stirpirea oricarei forme de dezbatere.

Sefii nostri au dorit un congres fara competitie si fara surprize , fara incredere si colegialitate !

Cred ca nu era nevoie de a aduce 3.900 de martori la o astfel de sceneta !Oamenilor nostri din teritoriu le datoram altceva : respect !!!

La fel si celor care se uitau la televizor cu sperante mari de la psd - nu sa le recapitulam programul de guvernare , de 2 ori chiar ! deja agreat si votat de membrii psd dar si de populatia Romaniei la alegerile din 2016! Toti vrem o Romania asa cum este USA sau Japonia sau alte tari europene dar in timpul vietii noastre ! Rezolutia pt 2040 cred ca mai putea astepta ... ma interesa foarte tare daca totusi in 2020 finalizam ceva din cele multe proiecte promise in ultima campanie !

PSD nu poate fi partidul unui singur om iar ideile contrare genereaza intodeauna progres !

Cei care ne au votat in 2016 aveau incredere ca vom face ce promitem deoarece demonstrasem in guvernarea precedenta ca stim sa fim eficienti!Saptamina trecuta oare le am transmis acelasi sentiment de siguranta ? Cred ca nu !

Suntem la al treilea guvern in mai putin de 15 luni de guvernare si inca nu avem termene clare pentru proiectele noastre de partid , guvern sau legislativ !

Despre congres , nu vreau sa vorbesc prea mult !

Cei care au decis o astfel pe punere in scena vor da curind explicatii membrilor si simpatizantilor nostri ! Oamenii nu sunt naivi ! Chiar si in alte vremuri mai radicale si triste opozantilor macar le inscenau un proces ! Acum , la ultimul congres conducerea a ramas surda la tot ce inseamna reactie de normalitate !

Marturisesc ca am fost surprins sa asist la un astfel de episod dar consider ca anticorpii pentru normalitate se gasesc totusi in psd si nu se vor face asteptati prea mult !