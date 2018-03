Viorica Dancila, despre iubita lui Dragnea: Un om deosebit, o fata inteligenta, cu bun simt, modesta, care a sustinut echipa PSD la Congres

Intrebata despre faptul ca Irina Tanase a stat in primul rand la Congresul de sambata, Dancila a spus: "Este un act de normalitate, este un lucru care se intampla in orice tara europeana. (...) Este o domnisoara foarte decenta, foarte draguta, care a stat alaturi de noi si a sustinut echipa PSD. Pe mine ma bucura acest lucru. E un om deosebit, o fata inteligenta, cu bun simt, modesta si cred ca acest lucru s-a observat si in cadrul congresului", a aratat premierul, la sediul central al PSD.Intrebata daca ii va cununa pe cei doi, Viorica Dancila a spus: "Nu cred ca trebuie sa raspund la aceasta intrebare, a fost o ipoteza ieri, am raspuns".Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, este bucuros in schimb sa le fie nas celor doi. "Orice nunta e un prilej de fericire. Evident, cu siguranta (n.r. - i-ar cununa)", a precizat Oprisan.