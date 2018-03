VIDEO Prima sedinta a noii conduceri a PSD. Dragnea: Va sugerez sa comunicati mult mai aplicat, sa nu mai avem situatii cand colegii considerau ca pozitiile pe care le-au ocupat erau de fapt oportunitati de imagine"

"Eu va felicit pe toti pentru aceasta incredere, va doresc succes. Eu am ramas acelasi, in mine veti gasi un sprijin in toate situatiile dificile, dar tot de la mine veti primi si nemultumirile care nu vor fi neaparat numai ale mele, poate, eventual, ale colegilor nostri. De asemenea, va sugerez sa comunicati mult mai aplicat si atunci cand comunicati sa spuneti lucruri si sa nu mai avem situatii in partid cand colegi din conducere considerau ca pozitiile pe care le-au ocupat in urma unor alegeri, a unor numiri au insemnat de fapt niste oportunitati pentru proiecte personale de imagine in dauna partidului. Vreau sa va rog sa cititi cu atentie inca o data documentele pe care le-am aprobat la congres, proiectele pe care ni le-am asumat si care au avut sustinerea unanima a delegatilor congresului. Fiecare dintre dvs va avea o implicare foarte bine definita, foarte clara in gestionarea si realizarea acestor proiecte, care nu sunt proiecte pentru PSD, sunt proiecte pentru Romania. Vreau de asemenea sa intelegeti ca aceasta responsabilitate pe care ati primit-o avand in spate increderea colegilor dvs atat in intregul congresului cat si la nivel de regiune inseamna ca delegatii de la congres, colegii nostri, v-au trimis la munca pentru ca au incredere in dvs", a declarat Liviu Dragnea."Pentru vicepresedintii regionali - toti trebuie sa intelegeti ca membrii de partid in acele regiuni asteapta de la dvs sprijin, implicare mai mare nu numai pentru judetele din care faceti parte, asteapta de la dvs sa nu aveti alta atitudine decat atitudine de colegi, sa ne ajutati si pe cei care suntem in Parlament, si pe cei care sunt in Guvern, ca in judetele din regiunea fiecaruia dintre dvs ceea ce adoptam in Parlament, ceea ce aproba Guvernul sa fie comunicat pentru opinia publica din fiecare judet. Trebuie sa intelegeti ca nu este o batalie foarte simpla, este o batalie intre comunicarea corecta pe care vrem si trebuie sa o facem noi si barajul de comunicare care va fi ridicat mereu de catre adversarii nostri", a mai spus Dragnea.Presa a avut acces circa 5 minute la inceputul sedintei.Pe langa vicepresedintii, presedintele executiv si secretarul general, alesi la Congres la sedinta au participat si liderii de grupuri parlamentare Serban Nicolae (Senat) si Daniel Suciu (Camera Deputatilor), dar si liderul organizatiei de tineret Gabriel Petrea, liderul organizatiei de pensionari Ioan Popa si trezorierul partidului, Mircea Draghici.Dintre cei 16 vicepresedinti, singura absenta a fost Mirela Furtuna, deputat de Bucuresti, dar care a fost aleasa vicepresedinte pentru zona Sud-Est la propunerea PSD Tulcea, alaturi de liderul din Vrancea, Marian Oprisan.Imagine cu noul BPN (latura pe care se aflau vicepresedintii femei nu este in cadru):