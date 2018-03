Dancila, cu privire la protestele anuntate de grefieri, dupa ce li s-ar fi calculat din nou gresit salariile: Am sa am o discutie astazi cu domnul ministru Toader si cu doamna ministru Carmen Dan, o sa vad care este situatia

Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora, relateaza Agerpres.





"Am sa am o discutie astazi cu domnul ministru Toader, o sa discut si cu doamna ministru Carmen Dan, o sa vad care este situatia si, in functie de cele relatate de dumnealor, vom incerca sa gasim solutii. A mai fost o discutie cu grefierii si am inteles atunci ca de fapt nu a fost vina ministrului Muncii, a fost o interpretare gresita, de aceea ma feresc sa iau o decizie pana nu ma documentez foarte bine. Azi ma voi documenta foarte bine si voi vedea ce solutii gasim astfel incat sa putem sa dam un raspuns celor care asteapta acest raspuns de la noi", a spus premierul, la sediul central al PSD.