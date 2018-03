Ludovic Orban: Acolo unde exista primari liberali numarul ajutoarelor sociale este mai mic

"Trebuie sa le spunem oamenilor: daca vrei sa castigi mai mult, trebuie sa muncesti mai mult sau trebuie sa inveti, sa evoluezi in cariera. (...) Nu trebuie sa mai promitem lucruri care nu pot fi realizate, chiar cu riscul de a pierde niste voturi. Niciodata nu o sa ne voteze toata lumea. Avem criza de forta de munca in Romania si avem 300.000 de beneficiari ai ajutorului social care sunt intelesi cu AJOFM ca sa le dea negatie pentru a primi in continuare ajutorul de somaj si sa fie in continuare armata politica a primarului in functie care da ajutoarele sociale. (...) Sa stiti ca acolo unde exista primari liberali numarul ajutoarelor sociale este de trei-patru, daca nu de cinci ori mai mic. Ai nostri au mers pe ideea de a aduce investitii, de a crea locuri de munca, de a genera dezvoltare economica si asta, in mod evident, pana la urma i-a dus pe oameni catre relatia normala. Daca vrei sa traiesti, daca vrei sa ai un venit decent, trebuie sa muncesti sau trebuie sa ai o activitate care este utila societatii", a afirmat duminica Orban la reuniunea Consiliului National al PNL desfasurata la Palatul Parlamentului.El a atras atentia asupra numarului mare de unitati administrativ-teritoriale existente."Nu putem sa continuam cu 3.300 de unitati administrativ-teritoriale, din care peste 2.000 nu au resursele necesare nici pentru subzistenta, nu au capacitatea administrativa necesara pentru planuri de dezvoltare a comunitatilor. (...) Este o forma prin care guvernele si partidele aflate la guvernare mentin captivi o serie de cetateni, alegatori, in localitati cu 1.000-1.500 de locuitori, care sunt dependenti de ajutorul social. (...) Asta nu este o administratie pentru cetatean, ci este o administratie pentru partidele de guvernamant", a adaugat Orban.