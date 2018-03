PNL anunta ca va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului 

Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, ea sustinand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta coalitia PSD-ALDE de la guvernare.





"Cred ca astazi, de aici, noi, cu totii, trebuie sa plecam mult mai inflacarati si sa spunem doua lucruri extrem de raspicat: PSD-ALDE chiar trebuie sa paraseasca guvernarea pana cand raul pe care il fac Romaniei nu este ireversibil si, doi, PNL trebuie sa ajunga la guvernare si depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura. (...) Vom urmari inca de pe acum sa strangem toate fortele politice, om cu om in Parlamentul Romaniei, sa schimbam majoritatea, sa indepartam PSD de la guvernare si PNL sa ajunga sa guverneze Romania", a declarat Raluca Turcan.

In luna noiembrie 2017, PNL a depus o motiune de cenzura impotriva Guvernului Tudose, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", care a fost respinsa.

Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, declara atunci, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca actiunile Guvernului sunt indreptate impotriva interesului national, iar aroganta PSD si ALDE a atins cote greu de imaginat.





"PSD ramane in mod evident cel mai mare dusman al democratiei si la fel de intolerant cu libertatea de exprimare ca in anii '90. Este limpede pentru toata tara ca liderii actualei coalitii de guvernare alearga intr-o directie opusa Romaniei. Actiunile acestui Guvern sunt din ce in ce mai evident orientate impotriva interesului national. Se guverneaza impotriva cetatenilor, iar sfidarea si aroganta de care ati ajuns sa dati dovada au atins cote greu de imaginat. Domnilor absenti, Dragnea si Tariceanu, domnule Tudose, dragi colegi, au mai fost aroganti cu dosare penale, insa niciunul nu a indraznit asemeni dumneavoastra sa schimbe legi si reguli pentru a scapa din fata justitiei sau de eventuale sentinte", a declarat Raluca Turcan.