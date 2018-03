Liviu Dragnea, intrebat daca are de facut un anunt legat de iubita sa: Astazi nu, am partidul in suflet. Cat de curand

Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: "Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet", potrivit News.ro. "Cat de curand", a adaugat seful PSD.Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul rand al Salii Palatului, alaturi de Viorica Dancila si Gabriela Firea.Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase (st.), la Congresul PSD