Klaus Iohannis, la schi si in acest weekend in Muntii Sureanu

Presedintele Klaus Iohannis a mers, sambata, la schi pe partiile din Muntii Sureanu din judetul Alba unde a stat timp de cateva ore in care a schiat, dar s-a si oprit din cand in cand pentru a se fotografia cu turistii care i-au solicitat acest lucru."Companie selecta la schi... Hello, Mr. Iohannis! S-a asezat, evident, la coada. Si schiaza foarte, foarte bine", a scris pe Facebook Cosmin Chera , unul dintre turistii care a reusit sa il fotografieze, sambata, pe presedinte la schi.Alti turisti au povestit ca seful statului s-a comportat normal, a stat la coada ca un om obisnuit pentru a urca in telescaun sau uneori a schimbat cateva cuvinte sau s-a fotografiat cu unii dintre turisti.Presedintele Klaus Iohannis a devenit o prezenta obisnuita pe partiile de schi din Muntii Sureanu, in acest an fiind deja de cateva ori in zona. Prezenta sefului statului a fost marcata de fiecare data de turistrii care au reusit sa se fotografieze cu el, acestia postand fotografiile pe retelele de socializare.Domeniul schiabil Sureanu are noua partii de schi si se afla la o altitudine de peste 2.000 de metri, in Muntii Sureanu. Acesta este domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.La acest sfarsit de saptamana, potrivit monitorului de schi Rares Tileaga, stratul de zapada tasata este ideal pentru schi, iar liniile de ratrack sunt perfecte, noteaza Agerpres. De asemenea, toate cele noua partii de pe Sureanu, in lungime totala de 11 kilometri, sunt functionale in acest weekend.