USR: Dragnea a atins apogeul discursului nationalist periculos care risca sa izoleze Romania

"Liviu Dragnea a inceput, astazi, la Congresul PSD, campania pentru alegerile prezidentiale de anul viitor, adoptand imaginea singurului posibil salvator al Romaniei, desi conduce partidul care a fost cel mai mult in ultimii 28 de ani la guvernarea tarii si care a distrus economia romaneasca. In discursul de pe scena Congresului, Liviu Dragnea a trasat directia autoritarista pe care Romania trebuie sa o urmeze si a avertizat statele occidentale sa nu confunde bunele relatii cu servilismul. Liderul PSD a atins astazi apogeul discursului nationalist periculos, care risca sa izoleze Romania pe plan international", arata USR, intr-un comunicat difuzat sambata si citat de Agerpres.Uniunea mai arata ca, in ultimul an, cu PSD si Liviu Dragnea la guvernare, Romania a devenit cunoscuta ca o tara "cu penali in functii publice care modifica legile in interesul coruptilor si in dispret fata de nevoile cetatenilor".In opinia USR, Liviu Dragnea nu trebuie sa ajunga niciodata presedintele Romaniei, altfel tara noastra risca sa o ia pe urmele democratiilor iliberale precum Ungaria, Polonia, Turcia."Astazi, Liviu Dragnea a demonstrat ca refuza cultura democratiei si de aceea incearca prin violenta sa blocheze orice fel de protest, la fel cum facea dictatorul Nicolae Ceausescu. Asistam, azi, la o desfasurare a fortelor de ordine complet disproportionata, care ne aduce aminte de anii '80 si de congresele Partidului Comunist Roman. Partidul care a castigat alegerile cu un scor istoric a avut nevoie de politisti si jandarmi ca sa tina cetatenii la distanta. In zona Salii Palatului, au fost impuse restrictii de circulatie, iar mai multe filtre nu au lasat sa treaca oamenii fara insigne PSD, ceea ce arata clar dorintele liderului PSD de a reinstaura un stat politienesc in Romania. In discursul de pe scena Congresului, Liviu Dragnea a sustinut ca PSD vrea ca cetatenii acestei tari sa nu mai fie supravegheati ilegal sau arestati fara motive bine intemeiate, in timp ce protestatarii din fata Salii Palatului erau luati cu duba si dusi la politie, desi nu erau violenti. Este dovada ca PSD face reguli doar pentru coruptii din partid, nu pentru toti cetatenii, de aceea singura prioritate in primul an si jumatate de guvernare a fost modificarea legilor justitiei, la care a anuntat ca nu va renunta", mai declara USR.Uniunea Salvati Romania anunta ca se va opune cu toate mijloacele "reinstaurarii statului politienesc" in Romania si indepartarii tarii noastre de UE si NATO.