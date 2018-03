Marian Oprisan: Putem sa arestam cati oameni politici vrem, dar lucrurile nu se vor schimba, vor veni altii si vor face aceleasi greseli. Sistemul e gresit, legile sunt gresite. PSD va schimba asta

"Putem sa arestam cati oameni politici vrem. Dar lucrurile nu se vor schimba. Vor veni altii si vor face aceleasi greseli. Sistemul este gresit, legile sunt gresite. Dar PSD si-a propus sa schimbe asta. Parlamentul Romaniei va repara toate aceste lucruri, in asa fel incat sa nu existe fapta fara responsabilitate", a declarat Marian Oprisan.Presedintele PSD Vrancea a mai spus ca aceia care fura de la comunitate trebuie sa mearga la puscarie, la fel si cei care fac abuzuri impotriva romanilor.El a mai vorbit si despre aeroportul care ar trebui sa se construiasca in regiunea Braila-Galati-Vrancea."Cand am spus ca vreau sa fac cu colegii si cetatenii aeroport la Focsani, unii au spus ca sunt nebun. Astazi va spun ca vreau cu toata forta pentru aglomeratia urbana Braila - Galati - Vrancea un aeroport. Vreau sa intelegem ca Romania si Bucurestiul trebuie sa isi plateasca datoria fata de Moldova de la 1859, pentru ca atunci cand s-a negociat, Bucurestiul si-a luat angajamente majore. Sper sa ne tinem de cuvant si sa-i dam Moldovei ceea ce merita: un aeroport si autostrada in Moldova", a spus Oprisan.Discursurile candidatilor se sustin cu sala aproape goala, in conditiile in care votul este in desfasurare.