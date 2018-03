Ecaterina Andronescu: Am decis sa ne retragem / Nicolae Banicioiu: Congresul e un simulacru, se voteaza de la 13.30. Cand s-a incheiat congresul cica sa ne prezentam candidaturile

"Am hotarat sa plecam, pentru ca modul in care au fost gandite procedurile si faptul ca sunt pe pozitia 20 si voturile deja s-au dat, ar fi absolut inutil. Am decis sa ne retragem, viata merge inainte", le-a declarat Andronescu jurnalistilor.Banicioiu a spus ca votul a inceput la ora 13.30 si deja au aparut primele buletine votate, iar in sala mai sunt mai putin de o treime din delegati."Acest congres a fost facut in primul rand pentru a reechilibra balanta de gen in PSD. Tocmai asta am vrut sa fac, am vrut sa cedez candidatura doamnei Andronescu. Si Liviu Dragnea ar trebui sa-i cedeze functia de presedinte doamnei Dancila", a mai spus Banicioiu. lui dragneaEcaterina Andronescu a spus ca s-a inscris pentru aceasta candidatura desi prin suport pe care presedintele partidului i l-a dat Vioricai Dancila era clar ca sansele sale sunt minime, dar s-a inscris pentru ideea de competitie."Probabil ca decizia de a crea acest simulacru s-a luat dupa victoria de ieri din CEx. Acum, cand s-a terminat congresul, cica ne anuntam candidaturile pe scena. E comic", a completat Banicioiu.