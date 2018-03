Claudiu Manda, despre protestatarii din fata Salii Palatului: In Germania s-a intamplat la fel; cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa

"In Germania s-a intamplat asa, au fost alegeri intr-o sala, asa cum prevedea legea. Afara, cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa. Nu am facut o sugestie, am spus ce e in Germania, unde e democratie. Au libertatea sa protesteze, dar intr-un cadru legal", a detaliat seful Comisiei de supraveghere a SRI, la Sala Palatului.Sute de persoane protesteaza in fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD. Trei protestatari au fost ridicati de fortele de ordine, dusi la sectia de politie pentru tulburarea ordinii si linistii publice si amendati.