Dancila: Vreau sa adoptam modelul german in domeniul achizitiilor publice

Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice, potrivit Agerpres.





"Prima oara a fost Strategia de la Snagov, cand toata clasa politica si intreaga societate civila si-au dat mana pentru interesul national. Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica astfel incat sa ajungem la consens national, institutional si politic cu privire la pilonii de dezvoltare pe termen mediu sau lung. Romania avea mare nevoie de o astfel de viziune, premierul si Guvernul trebuie sa aiba in vedere o directie clara de dezvoltare a tarii, altfel riscam sa devenim prizonierii conjuncturii si problemelor de zi cu zi, fara sa mai vedem parcursul de ansamblu al acestei tari.

Vreau sa va prezint principalele 100 de masuri pe care le vom lua in acest an cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. Am vorbit cu multi primari si toti imi solicitau modificarea legii achizitiilor publice si infiintarea tribunalelor de achizitii publice. Stim cu totii ca actuala legislatie reprezinta o piedica pentru administratia centrala si locala. Vreau sa adoptam modelul german in domeniul achizitiilor, vom reduce termenul de rezolvare a contestatiilor", a spus premierul.





Printre cele 100 de masuri despre care a vorbit Viorica Dancila s-au numarat adoptarea legii finantelor publice locale, a legii turismului, a legii lobby-ului si modificarea legii redeventelor.





"Olguta, sunt convinsa ca vom adopta legea pentru combaterea violentei domestice. La fiecare 30 de secunde in Romania o femeie este victima unui abuz fizic, psihologic sau sexual. In ultimi cinci ani, in Romania, au murit peste 1.000 de femei din cauza violentei domestice. Proiectul de lege privind combaterea violentei domestice a fost inaintat de catre Guvern Parlamentului spre adoptare.

Aceasta lege armonizeaza toate prevederile cu Conventia de la Istanbul. Sunt convinsa, Dana, ca vom introduce dispozitivele electronice de monitorizare pentru ca femeile sa nu mai moara cu ordinul de protectie in brate. Se va da astfel posibilitatea politistului sa intervina deindata pentru protejarea victimei. Anul aceasta vrem sa intre in vigoare noile legi ale justitiei", a mai aratat premierul.