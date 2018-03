Tariceanu: Ziua in care presedintele va iesi sa spuna ca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi, isi va semna sentinta. Nu va castiga al doilea mandat

"Ziua in care presedintele va iesi in conferinta de presa sa spuna ca nu o revoca pe Kovesi, isi va semna sentinta. Nu va castiga al doilea mandat. Toti vor sti ca presedintele va face orice ca sa salveze un singur om din fruntea institutiei, pentru ca acest om ii inlatura adversarii pe care el nu poate sa ii invinga in lupta corecta. Presedintele crede ca isi asigura al doilea mandat, dar va arata doar ca este presedintele statului paralel, si nu al Romaniei", a declarat Calin Popescu Tariceanu in discursul sau de la Congresul PSD de sambata, potrivit News.ro.Liderul ALDE a laudat activitatea Parlamentului in ceea ce priveste dezbaterea si adoptarea modificarilor legilor justitiei, spunand despre aceste noi legi ca reprezinta o lovitura impotriva statului paralel."Parlamentul si-a luat rolul in serios de putere legiuitoare, a modificat legile justitiei. Aceste legi reprezinta o lovitura statului paralel, pentru ca ele vor opri abuzurile si vor oferi magistratilor onesti armele necesare. Numeroasele manipulari ale statului paralel au fost minciuni, legile justitiei nu afecteaza lupta impotriva coruptiei", a mai spus Tariceanu.