Dragnea, la tribuna Congresului PSD: Mecanismele de control ale institutiilor de forta trebuie revizuite

"Am aflat cu totii ca statul paralel a infiltrat nu numai clasa politica, dar si media, societatea civila. Trebuie sa intelegem ca dezbaterea pe legile justitiei a ajuns la acest nivel de adversitate pentru ca in spate stau beneficiarii sistemului ilegal de putere. Aceasta dezbatere va fi dusa pana la capat, pana la aprobare! Este un pas de modernizare a societatii si vom merge inainte", a spus liderul PSD."In paralel PSD va demara procesul de reasezare constitutionala a institutiilor. Legile de functionare ale serviciilor secrete vor fi actualizate dupa standardele de modernitate ale omoloagelor europene. Trebuie sa ne opunem ca cetatenii acestei tari sa nu mai fie arestati fara motiv! Rule of law asta inseamna - domnia legii! Sa nu mai fim luati in ras de un alt Portocala!", a adaugat Dragnea.