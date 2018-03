Ionut Vulpescu, inca vicepresedinte PSD:  Ceea ce se intampla acum in partid, consecinta convingerii ca, daca ai puterea, poti face orice / Totul se reduce la gradul de fidelitate fata de lider

Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a explicat, sambata, decizia sa de a renunta sa candideze la orice functie in partid, aratand ca ceea ce se intampla acum in PSD este consecinta disparitiei criteriilor de evaluare si ca totul se reduce la gradul de fidelitate fata de lider, transmite Agerpres.





"Ceea ce se intampla acum in PSD este consecinta disparitiei criteriilor de evaluare, lipsei de responsabilitate si cresterii convingerii ca, daca ai puterea, poti face orice, fara sa raspunzi pentru ceea ce faci. Totul se reduce la gradul de fidelitate fata de lider, indiferent cum s-ar masura ea, fidelitatea, si oricat de pernicioasa ar fi aceasta atitudine (...) Am incercat, cu sinceritate si onestitate, sa inteleg rostul acestui Congres Extraordinar al PSD, aparut din senin, organizat in graba si intr-un mod extrem de netransparent. Sunt, inca, vicepresedinte al partidului. Iar daca eu n-am inteles rostul Congresului, ma indoiesc ca membrii si simpatizantii nostri au reusit sa inteleaga ceva. Nu pot fi de acord cu anatemizarea celor care, daca nu sunt de acord cu liderul, sau cu unele decizii ale majoritatii din organismele de conducere, sunt demascati ca "dusmani ai partidului", care-i fac rau", a sustinut Ionut Vulpescu, intr-o postare pe Facebook.





Potrivit vicepresedintelui PSD, formatiunea trebuie sa accepte faptul ca, fiind un partid mare, vor exista platforme, diferente de abordare, fiindca asa este in toate marile partide europene, in care cei care au alta opinie nu sunt exclusi de catre conducere.





Acesta a subliniat ca, pentru sanatatea democratiei romanesti stanga trebuie sa existe, dar ca nu poate sa nu se intrebe daca dupa Congresul de sambata se va mai putea vorbi cu adevarat despre Partidul Social Democrat.





Politicianul a precizat ca "marea mandrie" a partidului de stanga romanesc, PSD, este aceea ca "am devenit cel mai pro-business partid european", doar ca aceasta familie politica nu exista in Europa, iar evolutiile din partid complica relatiile externe.





"Evolutiile din ultima vreme ale PSD starnesc nedumerire si complica relatia noastra cu Bruxellesul, care nici fara tribulatiile partidului nostru nu este deloc lina. Randurile de mai sus sunt explicatia deciziei de a renunta sa candidez la orice functie in partid. Felul in care a actionat conducerea partidului - cea informala, care emite ordine, ce se executa fara discutii, nu conducerea formala, care este decorativa - a dus la golirea de continut a oricarei functii de autoritate sau executiva, incepand cu ministrii si secretarii de stat si terminand cu vicepresedintii PSD. Butaforie! De fapt, exista o singura functie in partid, restul este figuratie! Nu vreau sa fiu alibi pentru decizii asupra carora nu pot avea nicio influenta, in care parerea mea, expertiza mea, nu conteaza. Nu sunt ipocrit, si nici nu-mi place oportunismul!", a accentuat Ionut Vulpescu.