PNL: PSD organizeaza un congres militarizat. Asistam la instaurarea un stat politienesc

PSD organizeaza un congres militarizat, folosind Politia locala si Jandarmeria ca armata de partid pentru intimidarea cetatenilor nemultumiti de guvernarea pesedista, afirma purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, potrivit Agerpres.





''Saltarea oamenilor liberi de pe strada, inchiderea circulatiei rutiere, blocarea parcurilor si a spatiilor publice, interzicerea miscarii libere a cetatenilor pe trotuarele din jurul Salii Palatului unde se desfasoara Congresul PSD ne arata ca asistam la instaurarea un stat politienesc opresiv indreptat impotriva cetatenilor. Strazile, parcurile, trotuarele nu sunt proprietatea PSD, sunt spatii publice ce pot fi folosite de orice cetatean fara drept de libera de trecere de la PSD. Restrangerea abuziva a libertatii de exprimare si a drepturilor de manifestare publica democratica nu poate fi facuta fara o justificare temeinica'', declara liberalul intr-un comunicat de presa.





Totodata, el spune ca primarul general, Gabriela Firea, si ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa raspunda pentru aceste excese ale organelor de ordine publica, iar daca au dispus reprimarea protestelor trebuie sa-si dea demisia.





''Acest comportament abuziv din partea Politiei locale si a Jandarmeriei nu trebuie sa ramana nepedepsit. (...) Nu putem tolera ca nervii liderilor PSD provocati de luptele lor interne pentru 'ciolan' sa se rasfranga atat de dur si violent impotriva oamenilor nemultumiti de guvernarea patronata de Dragnea si Tariceanu. Dispozitivul militarizat de ordine publica si control instaurat in Bucuresti pentru Congresul PSD aminteste de manifestarile congreselor Partidului Comunist care se desfasurau in acelasi loc si in aceeasi atmosfera opresiva. PSD dovedeste inca o data ca nu se poate dezbara de metehnele si tarele trecutului comunist'', conchide Ionel Danca.