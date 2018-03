​LIVE TEXT VIDEO Congres PSD: Alegeri pentru o noua conducere nationala - presedinte executiv, secretar general si 16 vicepresedinti/ Niciun fost lider al PSD nu este invitat; participa Tariceanu si Kelemen Hunor/ In fata Salii Palatului sunt si protestatari si sustinatori PSD

HotNews.ro transmite principalele declaratii si momente ale Congresului de sambata:

12. 41: Ia cuvantul Liviu Dragnea:

"Am tot auzit - "domnule, dar de ce sa facem Congres"? Din cate stiu eu, este un moment dorit, cum sa nu iti doresti sa faci un congres. Au spsu domnule o sa facem pentru o reglare de conturi. Va dau cel putin 8 motive.

Sergei Stanishev este cel mai bun prieten al nostru din Europa. Multumim, Sergei!

Motivele pentru organizarea acestui Congres. Raspunsul nu este simplu.

Primul - ne aflam la finalul primului an de guvernare si se impune un bilant.

Al doiea motiv- avem un nou guvern si este important sa gasim calea prin care vom indeplini pana in 2020 prog de guvernare.



Al treilea motiv - cu totii vedem ca discutia din spatiul public a devenit extrem de violenta. Aceast situatie este consecinta unei lupte intre fortele democratice care au castigat si vor sa exercite in mod legitim puterea si oameni si institutii care se substituie democratiei. Este o atmosfera dominata de ura, suspiciune si conflict.



In cazul legilor justitiei, acest conflict se duce intre noi care vrme sa aducem legislativa in sec 21 si adversarii nostri care vor sa continue abuzuri. Astazit trebuie sa ne convingem daca vrem sa continuam acest proces. Eu vreau fara ezitare.



Al patrulea: vreau sa stabilim clar actiuni pentrua reuni Romania, pentru a decide prioritatile acestei tari.



Al cincilea: pentru a avea in conducerea partdiului o reprezentare echitabila a tuturor regiunilor si o partitate intre femei si barbati.

De saptamana viitoare vreau sa infiintez organizatia barbatilor din PSD.

Al saselea motiv - pentru a spune apasat ideile in care credem si cum vedem noi Romania.



Al saptelea - pentru a ne icnarca cu incredere si curaj unul de la altul.



Al optulea - pentru a spune ce inseamna pentru noi centenarul marii uniri.



O sa vedeti astazi 100 de obiective din Romania.



Inainte de 1918, clasa politica din Romania au stiut sa treaca peste dezbinare, ura si conflict. Acum 100 de ani au inteles ca o tara nu are dreptul sa rateze un moment de gratie. Astazi ne aflam intr-un blocaj. Sa redam romanilor pofta de istorie.

Haideti sa incepem sa spunem niste adevaruri. Romania este un stat suveran, in schimb atunci cand oameni politici., sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, cu declaratii antiromanesti, pierdem indepdenta, demnitate, respect si nu castigam nimic in schimb. Defaimarea propriei tari prin minciuna este o fapta foarte grava.

Desenul suveranitatii noastre trebuie facut in Romania, si nu in afara tarii! Vom fi respectati daca nu vom confunda bunele relatii cu servilismul!

Demografia - Romania are nevoie de copii, de mame si de tati.



Mecanismele de control ale institutiilor de forta trebui revizuite. Am aflat cu totii sa statul apralele a infiltrat nu numai clasa politica, dar si media, societatea civila. Trebuie sa intelegem ca dezbaterea pe legile justitiei a ajuns la acest nivel de adversitate pentru ca in spate stau beneficiarii sistemului ilegal de putere.



Aceasta dezbatere va fi dusa pana la capat, pana la aprobare! este nu pas de modernizare a societatii si vom merge inainte.

In paralel PSD va demara procsel de reasezare constitutionala a institutiilor. Legile de functionare ale serviciilor secrete vor fi actualizate dupa standardele de modernitate ale omoloagelor europene.



Trebuie sa ne opunem ca cetatenii acestei tari sa nu mai fie arestati fara motiv! Rule of law asta inseamna - domnia legii! Sa nu mai fim luati in ras de un alt Portocala!

Nu mai vreau ca niciunul dintre ei sa foloseasca aceste obiective intr-un plan personal, trebuie duse la capat nu folosite pentru a isi creste imaginea personala, mai ales cate unii care nici macar nu vin sa le voteze.



Noi am realizat, si nu altcineva, obiectivul de 2% pentru Aparare. Nu vrem ca acest 2% sa plece din tara, vrem ca cea mai mare parte a echipamentelor militare sa se produca in Romania.



Relatiile externe. Vom intari parteneriatul strategic cu SUA si pe componenta economica.



12.25 Vorbeste secretarul general Marian Neacsu:



"PSD este partidul tuturor: al intelectualilor, al tinerilor, al muncitorilor, al pensionarilor. Femeile au gasit in PSD un partid fara prejudecati. Este loc pentru oricine.



Suntem o forta a binelui! Si mai am o credinta - ca noi PSD, forta binelui, vom invinge. In noi sta speranta pentru aceasta tara."



12.11 Vorbeste vicepresedintele partidului democrat din Moldova, Vladimir Cebotari.

12.02 Kelemen Hunor, seful UDMR:

Cu toate ca formatiunea pe care o conduc face parte dintr-o alta familie politica, am acceptat aceasta invitatie si vreau sa ii multumesc lui Liviu Dragnea.

Cred in nevoie de dialog, cum as putea sa refuz eu insumi invitatia?

Romanii au nevoie de o viziune clara. Eu in fiecare zi simt nevoia urgenta de a restabilit increderea si a reda speranta intr-unviitor mai sigur, predictibil. Cum am ajuns in aceasta stare? Ar trebui o analiza foarte serioasa.

PSD va initia in regim de urgenta aceste masuri si actiuni, Romania are de cel putin jumatate din forta de munca plecata.



Demografia - daca privim spre viitoarele generatii, este vital ca statul roman sa incurajeze natalitatea. Romania are nevoie de copii, de mame si de tati iar pentru asta statul roman este obligat sa asigure masuri.



Capitalul romanesc - e un adevar ca este nevoie sa protejam si aminceput sa facem lucrurl asta, sa incurajam si sa respectam capitalul privat romanesc. An de an, luna de luna capitalul romanesc pierde o lupta cu capitalul strain. Nematurizat, neconsolidat, vanat de politica de taxe, discriminat



11.47 Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE:

"Vreau sa va aduc aminte de decembrie 2016, de tot circul facut atunci de presedintele Iohannis la numirea premierului si de dosarele scoase rapid de la sertar de procurori marioneta. Stiam de atunci, ca pentru coalitia psd alde nu vor urma zilesimple si din ceea ce am vauzt de un an incoace, iata ca aceasta impresie s-a confirmat, din pacate.



Trebuie sa cateva cuvinte despre cresterea economica. Multi spun ca este doar un element de statistica, pentru noi este baza cresterii bunastarii societatii. Aceasta crestere este consectina directa a masurilor, nu a venit din senin.

A fost generata fara a genera derapaje. Primul obiectiv este de a creste veniturile.



Viziunea incorecta o prezinta atat opozitia cat si presedintele. Presedintele ori nu itnelege, ori se face ca nu intelege ca exista competitie intre statele UE.



Presedintele Iohannis s-a facut pres in fata presedintelui francez (politica lucratorilor - n.r.). Acest lucru vorbeste de la sine despre atittuindea pe care o are presedintele Iohannis si cu care sunt in total dezacord.



Am promis romanilor ca vom apara statul de drept, nu statul de drepti. Ca vom lupta pentru drepturile romanilor, pentru ca romanii nu mai vor sa fie abzuati de cozile de topor ale statului paralel. Am promis ca vom lupta impotriva celor care cred ca alegerile se decid in sufrageriile unora, la ceas de noapte.



Raportul ministrului Tudorel Toader, care este o lovitura de gratie pentru toti cei care cred ca abuzurile impotriva cetatenilor pot fi tolerate, avertisment pentru toti cei care au incalcat Constitutia in frunte cu seful DNA.

In ziua in care presedintele va iesi in conferinta de presa sa spun ca nu o va revoca pe sefa DNA isi va semna singur sentinta - nu va mai castiga un al doilea mandat. Va arata un singur lucru - ca este presedintele statului paralel, nu al romanilor.



Faptul ca este panica in statul paralel o arata sondajele, este o reactie de frica ca pierd parghiile de putere. Nu va lasati impresionati, timorati de astfel de stiri false.



Sunt convins ca suntem mai puternici decat sistemul, decat statul paralel.

Vreau in final sa va dau un indemn: haideti sa fim mai puternici, va doresc ca mesajul pe care il veti da la final sa fie acela de unitate."



11.35 Potrivit Libertatea, care publica fotografii, iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, se afla in sala la Congres, in primele randuri.



11.30 Vorbeste Sergei Stanishev, liderul grupului PES din Parlamentul European. Acesta l-a salutat pe Liviu Dragnea in romaneste: "Draga Liviu". El s-a adresat si Vioricai Dancila: "Este remarcabil ca socialistii-democrati din Romania este cel care a dat prima femeie prim-ministru al tarii".



11.25 Sute de sustinatori PSD stau in fata Salii Palatului si urmaresc Congresul pe un ecran urias. In spatele lor, pe trotuarul de vizavi, se afla cateva zeci de protestatari care striga "PSD, Ciuma Rosie!" si afiseaza cu litere uriase mesajul "Daca alegeti mafia pierdeti Romania".



















11.22 Marian Neacsu a prezentat si a supus la vot comisiile de validare si numarare a voturilor.



11.15 Se intoneaza Imnul National.



11.13: Dragnea, Dancila si Firea au ajuns la primul rand in sala, unde se afla, printre altii, Mihai Tudose, Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andronescu. Dragnea se opreste la fiecare pentru a ii saluta.

11.08: Viorica Dancila si Liviu Dragnea intra in sala pe "Hora Unirii", salutand delegatii din sala. In spatele lor vin Marian Neacsu, secretar general al partidului, si Gabriela Firea.



Discursurile programate: Sergei Stanishev, Calin Popescu-Tariceanu, Vladimir Cebotari, Liviu Dragnea, Viorica Dancila. La Congres este invitat si liderul UDMR Kelemen Hunor.



10.50 Incidente inainte de Congres: Cativa protestatari care au venit in fata Salii Palatului si au strigat impotriva PSD au fost ridicati de jandarmi

Lista completa a candidaturilor:



In primul rand, la Congresul de sambata se vor vota modificari la statut, pentru a putea fi implementat noul sistem de alegere a vicepresedintilor regionali (mai jos, candidatii si cum se impart regiunile).Delegatii vor vota si cateva documente - o rezolutie care va face referire la Justitie, un document privind "Romania europeana" realizat de europarlamentarii PSD Victor Bostinaru si Dan Nica, precum si una privind economia.Pentru presedinte executiv: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu, Nicolae BanicioiuVicepresedinti pe regiuni:Bucuresti - Ilfov: Gabriela Firea (Bucuresti-Ilfov), Robert Negoita (Sector 3)/ Daniel Florea (Sector 5)Sud-Vest (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea): Lia Olguţa Vasilescu (Dolj) și Paul Stănescu (Olt)Sud Muntenia (Arges, Calarasi, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Prahova): Carmen Dan (Teleorman) si Serban Valeca (Arges)/ Adrian Tutuianu (Dambovita)/ Catalin Radulescu (fara sustinerea organizatiei Arges, va fi invalidata)Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu): Roxana Manzatu (Brasov) si Gabriel Trif (Sibiu)Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea): Mirela Furtuna (Tulcea, este insa deputat de Bucuresti) si Marian Oprisan (Vrancea)Vest (Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timisoara): Natalia Intotero (Hunedoara) si Mihai Fifor (Arad)Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mares, Salaj): Doina Pana (Bistrita-Nasaud) si Gabriel Zetea (Maramures)Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui): Doina Federovici (Botosani) si Gabriel Vlase (Bacau)Dintre cei care candideaza, doar trei ocupa si in prezent functia de vicepresedinte: Gabriela Firea, Doina Pana si Gabriel Vlase. De altfel, candidatura lui Vlase este o surpriza, pana joi fiind vehiculat numele liderului PSD Vaslui Dumitru Buzatu pentru aceasta functie. Acesta a anuntat insa ca nu isi doreste sa candideze.Cine ocupa pana azi functii de vicepresedinti: Mihai Tudose, Gheorghe Simon, Georgian Pop, Ionut Vulpescu, Gabriel Vlase, Victor Negrescu, Viorel Stefan, Lia Olguta Vasilescu, Doina Pana, Gabriela Firea, Rovana Plumb.Convocarea Congresului extraordinar pentru luna martie a fost o surpriza totala, inclusiv pentru liderii partidului. Liviu Dragnea a facut acest anunt pe 14 februarie jurnalistilor, inaintea unei sedinte a Comitetului Executiv national, apoi a facut acelasi anunt si in sedinta. La acel moment, nu s-a vorbit despre alegeri, insa pana la urma s-a luat decizia sa fie alesi si vicepresedintii, asta desi acestia se afla la jumatatea mandatului - au fost alesi in octombrie 2015, in aceeasi perioada in care a fost ales si Liviu Dragnea presedinte, precum si presedintele executiv - functie ocupata de Niculae Badalau doar din decembrie 2016, si secretar general.Liviu Dragnea a convocat Congresul invocand nevoia pentru "relansarea programului de guvernare" si "punerea in matca lor a institutiilor de forta".El a insistat ca este "prea devreme" ca la acest congres sa fie stabilit candidatul la prezidentiale. Intrebat daca va cere un vot de incredere din partea delegatilor, el a raspuns afirmativ. Ulterior insa, aceasta idee a picat. Dragnea a precizat ca, in CEx, colegii sau au fost impotriva ideii unui vot de "validare" a sa.