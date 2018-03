Protest cu oua, ulei, hartie igienica, periute de dinti si jucarii de plus Olaf, anuntat in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul PSD 

Un protest este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD. Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social-democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite ale PSD din programul de guvernare, precum si cu galeti pline cu lapte, oua, ulei, paine, carne sau alte alimente care ar urma sa se scumpeasca, transmite news.ro.

Oamenii mai vor sa aduca si produse care sunt necesare in inchisoare, precum pasta de dinti, hartie igienica si sapun, dar si o jucarie din plus reprezentandu-l pe omul de zapada Olaf din filmul animat "Frozen", aluzie la Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), ale carui investigatii au stat la baza deschiderii dosarului penal de catre DNA pe numele lui Liviu Dragnea.





"Vom avea ocazia sa-i privim in ochi pe cei care ne-au mintit de aproape trei decenii si care mai bine de un an de zile incearca sa salveze membrii partidului de inchisoare, decapitand Justitia", scrie pe pagina de Facebook a evenimentului intitulat "Congresul Extraordinar al coruptilor din Romania".





Potrivit organizatorilor, incepand cu ora 10.30 manifestantii ii vor astepta pe social-democrati intr-un protest mut, cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite ale coalitiei din programul de guvernare, precum si cu galeti pline cu alimentele care ar urma sa se scumpeasca - lapte, oua, ulei, faina, paine sau carne. Protestul va continua cu huiduieli si scandari impotriva PSD.





Produsele aduse vor fi donate dupa protest persoanelor nevoiase.





"Astfel le vom atrage atentia ca nivelul de trai din Romania este din ce in ce mai scazut, ca sunt incompetenti si ca tot noi, cetatenii de rand, ne-am saturat sa fim furati si ca suntem satui sa ne risipeasca banii. Salariile nu au fost marite dupa modificarile codului fiscal. Coruptia si inflatia din Romania au ajuns la cote istorice, la fel si cursul valutar (valoarea unui euro se apropie de 4.7 lei). Sunt anuntate cresteri semnificative in perioada imediat urmatoare la alimentele de baza. Cresteri care se datoreaza scumpirii carburantilor, a instabilitatii economice, a incompetentei si esecurilor guvernamentale ale PSD. Probabil ca suntem singura tara din lume care a schimbat trei guverne in decursul unui an", se mai arata pe pagina evenimentului.