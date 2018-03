Iulia Scantei (PNL): Niciunul dintre proiectele pentru Centenar nu a primit finantare

Iulia Scantei a spus vineri, intr-o conferinta de presa, ca urmatoarea sedinta a Comisiei speciale din Parlament pentru celebrarea Marii Uniri va avea loc la Iasi pe 29 martie, ea criticand faptul ca proiectele dedicate Centenarului nu se pot desfasura, intrucat nu au primit finantare, transmite News.ro."Suntem in luna martie si nu s-a intamplat nimic pana acum. Nu s-au pus in aplicare mai multe proiecte nationale care erau programate. Luptele interne din PSD, desele schimbari de ministri si secretari de stat la Ministerul Culturii, ultimul schimbat fiind chiar coordonatorul Departamentului Centenar al Ministerului, au blocat orice finantare a proiectelor importante, nationale sau locale. Niciunul din cele 2.048 de proiecte selectate de minister nu a primit finantarea, desi a intrat in vigoare Legea nr.57/2018 privind aprobarea masurilor organizatorice ale administratiei publice centrale pentru Centenarul Marii Uniri. Nu exista nicio viziune nationala guvernamentala, nu exista finantari si proiecte concrete in derulare", a declarat senatorul Iulia Scantei.Totodata, senatorul liberal a criticat faptul ca judetul Iasi a pierdut suma de sase milioane de lei alocata de Guvern anul trecut pentru desfasurarea in municipiu a unor actiuni dedicate Centenarului. Scantei a spus ca nici in acest an conducerea Consiliului Judetean Iasi nu a obtinut vreo finantare.Senatorul PNL a propus organizarea la Iasi a unei sesiuni solemne a Parlamentului Romaniei dedicata Centenarului, dar si a mai multor expozitii.Scantei a anuntat ca orasul Iasi va primi oficial titlul de "Oras Regal" din partea M.S. Margareta, Custodele Coroanei Romane, in cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Castelul Peles in luna mai 2018.