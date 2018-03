Tutuianu, despre Congresul PSD: Avem nevoie de un document programatic pentru perioada 2018 - 2020; va face referire si la Justitie

"E foarte limpede. Avem nevoie de un document programatic pentru perioada 2018 - 2020, dar, din pacate, cea mai mare pasiune, reflectata si in presa, se pune pe cine candideaza. Am discutat. Cei care au dorit sa-si aduca contributia la acest document au comunicat. Maine, el va fi prezentat in plenul Congresului. Documentul va face referire si la Justitie cu siguranta, pentru ca este un lucru important, indelung discutat. Sunt in curs modificarile pe care le-am adus Legilor Justitiei, pentru a reintra in discutie in comisia speciala, si codurile trebuie in acord cu deciziile CCR. Dupa cum stiti, la 1 aprilie, trebuie sa transpunem si Directiva privind prezumtia de nevinovatie. Deci, sunt subiecte care nu pot fi ocolite", a afirmat Tutuianu, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD.El a precizat ca PSD Dambovita are 143 de delegati la Congres care se vor reuni vineri seara pentru "a-si contura toate punctele de vedere".Potrivit acestuia, discutia referitoare la observatori "nu a fost aprinsa"."S-a decis ca fiecare dintre candidati sa aiba observatori pe zona unde se voteaza si pe zona urnelor. Totdeauna conteaza sustinerea pe care o are presedintele fata de un candidat sau altul, dar cred ca conteaza si prestatia de pana acum a fiecarui candidat, modul in care este receptat de colegii de partid", a completat Tutuianu.Tutuianu va candida pentru o functie de vicepresedinte pe zona Sud - Muntenia, unde il va avea contracandidat pe Serban Valeca (liderul PSD Arges).