UPDATE Congres PSD: Toate candidaturile depuse pentru conducerea nationala, inclusiv a lui Catalin Radulescu, au fost validate in CEx/ Daniel Florea s-a retras din cursa pentru Bucuresti-Ilfov

Liderul PSD a declarat si ca i-a spus lui Nicolae Badalau ca, dupa congres, o sa fie Consiliul National si o sa fie propus pentru functia de presedinte al acestui for de partid.



Intrebat despre faptul ca se aleg toate functiile din PSD in afara de cea de presedinte, Dragnea a raspuns: "Eu sunt in mandat acum, nu are rost sa vorbim”.



Mandatul lui Dragnea ar trebui sa se finalizeze in 2019 si atunci ar trebui organizate alegeri, insa 2019 este si an electoral.







"Robert Negoita are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala a votat in acest sens, pentru sustinerea domnului Negoita", a spus Firea inainte de sedinta CEx de vineri.Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu si Catalin Radulescu nu aveau la dosar sustinerea semnata a organizatiilor din care provin - Banicioiu avea sustinerea semnata a organizatiei PSD Braila, insa liderul PSD Liviu Dragnea declarase inainte de sedinta ca va incerca sa ii convinga pe colegii din Comitetul Executiv National sa aprobe toate candidaturile depuse pentru functii de conducere in partid.“Am propus colegilor din PSD sa aprobe si candidaturile care nu indeplineau toate conditiile - Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu, Catalin Radulescu si Codrin Stefanescu”, a confirmat la incheierea sedintei Liviu Dragnea, adaugand ca sunt 27 de candidati aprobati, toti cei care si-au anuntat dorinta de a candidat.