Firea, despre candidatura lui Negoita pentru un post de vicepresedinte in PSD: Ttrebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului

"Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala a votat in acest sens, pentru sustinerea domnului Negoita", a spus ea.Intrebata cum vede competitia pentru functia de presedinte executiv al partidului, ea a apreciat ca aceasta este una "foarte sanatoasa" si a mentionat ca le ureaza tuturor succes."(O sustin - n.r.) pe doamna Viorica Dancila. Am si propus-o, am si dat o rezolutie de la organizatie", a mai precizat primarul general.