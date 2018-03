Kelemen Hunor: Subiectul DNA-Kovesi trebuie inchis, nu mai are rost sa-l discutam

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, pentru Agerpres, ca, din moment ce nu se mai poate face nimic, subiectul legat de DNA si de schimbarea din functie a Laurei Codruta Kovesi trebuie inchis asa cum e in acest moment.



"Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, ceea ce stim arata, in acest moment, ca acest subiect nu se poate dezvolta mai departe, decat daca cineva are intentia de a dezbate doar ce e la DNA si nu vrea sa vorbeasca despre altceva. Este un subiect foarte drag si pentru opozitie, fiindca n-au alte idei, si pentru cei de la putere. (...) In acest moment subiectul trebuie inchis. Presedintele Iohannis a spus ca nu va permite, fiindca are incredere in ea. Acest lucru e foarte clar. Ea a zis ca este perfecta si nu-si da demisia. Deci, iarasi este o situatie foarte clara. Ministrul Justitiei a facut ceea ce a crezut ca e bine sa faca legal. Dar aici trebuie sa punem punct la sfarsitul propozitiei, fiindca mandatul procurorului sef DNA se termina peste un an si ceva si daca presedintele Iohannis nu face nicio schimbare in ce priveste demiterea, atunci asa trebuie sa ramana si nu are rost sa mai discutam acest subiect, fiindca oricum nu exista o alta finalitate decat sa ramana totul asa cum cunoastem", a spus Kelemen Hunor.



El a adaugat ca deocamdata nu exista alta solutie in acest caz si ca, oricum, viata oamenilor nu depinde de subiectul respectiv.



"Sigur, daca vor aparea fel de fel de alte informatii din interiorul DNA, asa cum au mai aparut, vor fi ocazii de a mai discuta despre ce se intampla acolo. Dar institutia este importanta, nu persoana, institutia cu reguli clare, cu regulament foarte strict, cu tot ce inseamna acest mecanism. (...) Pentru noi nu mai e un subiect, viata oamenilor nu depinde de acest subiect", a conchis Kelemen Hunor.