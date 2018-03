Ministrul Apararii, Mihai Fifor, se va intalni cu omologul sau din Grecia

Potrivit sursei citate, agenda discutiilor cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat si in cadrul NATO si UE."Cei doi ministri vor semna un nou acord privind cooperarea in do"eniul apararii, document ce va permite identificarea si fructificarea unor noi oportunitati de colaborare intre cele doua state pe palierul apararii", se precizeaza in comunicat.La finalul intalnirii, cei doi oficiali vor sustine declaratii de presa.