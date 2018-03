Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza astazi candidaturile pentru functiile de conducere din partid

Potrivit listei oficiale, pentru functia de presedinte executiv si-au depus candidaturile Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu si Viorica Dancila.De asemenea, pentru functia de secretar general si-au depus candidatura Marian Neascu si Codrin Stefanescu.Pentru functiile de vicepresedinti, pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov sunt candidati Gabriela Firea, Robert Negoita si Daniel Florea, iar pentru Regiunea Sud-Vest Lia Olguta Vasilescu si Paul Stanescu.In Regiunea Muntenia candideaza pentru functia de vicepresedinti Roxana Manzatu, Adrian Tutuianu, Serban Valeca si Catalin Radulescu.In Regiunea de Sud - Est candideaza Lucretia Rosca si Marian Oprisan, in timp ce in Nord - Est sunt Carmen Dan si Gabriel Vlase.Pentru partea Nord - Vest sunt sustinuti Doina Pana si Gabriel Zetea, in Vest Natalia Intotero si Mihai Fifor, iar in Regiunea Transilvania - Centru sunt Roxana Manzatu, Bogdan Trif.Probleme ar putea fi inregistrate in cazul validarii candidaturilor lui Nicolae Banicioiu, Codrin Stefanescu, Catalin Radulescu si al Ecaterinei Andronescu, acestia neavand sustinerea unor organizatii pentru a candida. Ei au si criticat modul de organizare a Congresului si conditiile impuse pentru a putea candida.In replica, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca este o minciuna ce spun unii referitor la faptul ca acest Congres este organizat pentru a primi functii cei care ii sunt apropiati lui si pentru "a scapa" de cei care il critica. De asemenea, referitor la afirmatiile unor lideri PSD care critica actuala conducere, Liviu Dragnea spune ca si ei fac parte din ea si ca "toata lumea vorbeste peste tot, este o intrecere foarte dura in declaratii".Liviu Dragnea a spus ca este o minciuna faptul ca el ar organiza Congresul doar pentru a "scapa" de membii PSD cu care este in conflict."Nu, este o minciuna, dar eu m-am hotarat sa vorbesc mai multe dupa Congres, pentru ca nu vreau sa influentez votul si nu vreau sa ma acuze cineva ca am spus unele lucruri care ar putea afecta sansa la alegeri, dar partea principala la Congres va fi prima parte, cand vor fi prezentate cateva documente si supuse aprobarii", a declarat liderul PSD.Intrebat daca el va avea ultimul cuvant in ceea ce priveste candidatii la Congres, acesta a spus: "Ultimul cuvand il va avea CEx".Referitor la declaratia vicepresedintelui Ecaterina Andronescu, care a afirmat ca la acest Congres nu era nevoie de alegeri, ci de discutii despre proiectul de tara, Dragnea a intrebat de ce mai candideaza aceasta la functia de presedinte executiv."Da, vad ca se concentreaza foarte mult pe proiectul de tara in ultimele saptamani, dar startul proiectului va fi prezentat la Congres. Cele doua argumente pentru alegeri au fost sustinute de o majoritate covarsitoare, 4-5 exceptii din tot CExN, si anume o repartizare total echilibrata pe teritoriul tarii a conducerii centrale si o paritate intre barbati si femei. Daca nu suntem de acord cu niste alegeri, de ce candidam? Si atunci eu zic ca e bine sa candidam", a spus liderul social-democratilor.De asemenea, intrebat despre declaratiile membrilor PSD care critica intreaga conducere, Liviu Dragnea a spus ca acestia fac parte din conducere."Intregii conduceri din care fac parte si ei. Iertati-ma, toate deciziile au fost luate impreuna, cine e epurat? In ceea ce priveste punctele de vedere, toata lumea vorbeste peste tot. Este o intrecere foarte dura in declaratii", a spus el.Liderul PSD a spus ca nu stie cat de bine le face "acest scandal exagerat" celor din partid care critica deciziile luate de conducere, afirmand ca ar trebui sa se gandeasca la binele PSD de care zic tot ei ca sunt "foarte preocupati"."Daca mi-aduc aminte, tot dumnealor sustineau si sustin in continuare ideea de democratie interna. Unul dintre principiile fundamentale este votul. In Comitetul Executiv s-a aprobat printr-un vot covarsitor aceasta decizie. Eu le spun foarte simplu, nestiind ce au depus, daca au depus si pentru ce au depus, ce functii, ca in Comitetul Executiv de maine se aproba orice dosar de candidatura sau se respinge, pentru ca asta este procedura utilizata de acest partid. Nu stiu cat de bine le face lor acest scandal exagerat, dar cred ca ar fi bine sa se gandeasca si la partidul de care zic ca sunt foarte preocupati", a afirmat Dragnea.Conform Statutului PSD, Congresul Extraordinar se convoaca pentru exercitarea atributiilor statutare, precum si pentru urmatoarele situatii: in cazul organizarii alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidentiale, la termen sau anticipate, pentru pregatirea acestora sau evaluarea rezultatelor; pentru modificarea Statutului PSD sau a Programului Politic al partidului, in situatii deosebite.