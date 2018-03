Banicioiu: Candidez pentru a “salva partidul si lipsa de competitie de amintirea unanimitatilor perfecte din alte vremuri"./ Despre Dragnea: Trebuie sa acordam respect colegilor, sa mergem cu inima curata in fata Congresului, sa le spunem adevarul, daca am facut compromisuri

Deputatul PSD, Nicolae Banicioiu, a spus, joi, la Antena 3, ca si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al partidului pentru a “salva partidul si lipsa de competitie de amintirea unanimitatilor perfecte din alte vremuri”, completand ca nu se “omoara” dupa votul sefului de partid, dar i-ar fi placut sa il aiba. Acesta a mai subliniat ca PSD trebuia sa dea raspunsuri si cu privire la raportul partidului cu stanga europeana si cu proiectul de tara, despre care “inteleg ca a inceput sa vorbeasca si presedintele partidului”. Banicioiu este de parere ca daca sunt suspiciuni ca au fost facute compromisuri, facand referire la prezenta Lui Dragnea la “chermezele SRI”, atunci “sa mergem cu inima curata in fata congresului, in fata celor 4000 de oameni, sa le spunem adevarul”.





Intrebat care este resortul care l-a motivat sa isi depuna candidatura, Banicioiu a raspuns “acela de a salva partidul si lipsa de competitie de amintirea unanimitatilor perfecte din alte vremuri. De aceea cred ca am o datorie sa candidez. Si eu si alti colegi avem dreptul de a ne exprima un punct de vedere care poate fi placut sefilor de partid, dar cel putin ar trebui ascultat”.





“Nu vreau sa intru in niciun scenariu de genul cu furat congres, nu vreau sa fac acuzatii, nu sunt un candidat anti-dragea sau anti-psd, sunt un candidat pentru colegii mei, nu ma omor dupa votul sefului de partid, mi-ar fi placut si cred ca avea toate motivele sa o faca”, a mai spus Banicioiu.





“Eu in general cand am fost sustinut de partid pentru o anumita functie publica sau politica, cum a fost cazul celei de vicepresedinte PSD, am incercat sa imi fac datoria, sa nu imi pun colegii in situatii penibile, sa inteleg problematica de care ma ocup. Cred ca nu plimbarea prin multe organizatii va face diferenta. Eu cred ca PSD trebuie sa dea raspunsuri si la problemele de alte natura, gen celei de orientare, ce facem cu stanga europeana, care e raportul nostru cu stanga europeana, proiectul de tara, de care inteleg ca a inceput sa vorbeasca si presedintele partidului”, a continuat acesta.





“Noi am supravietuit unei ofensive aproape dramatice in timpul presedintelui Basescu, abuzuri care au continuat si dupa si azi. Ce exemplu tb sa dam? Trebuie sa acordam respect colegilor, sa mergem cu inima curata in fata congresului, in fata celor 4000 de oameni, sa le spunem adevarul, daca am facut compromisuri, cu cine, si sper ca nu am facut compromisuri in defavoarea colegilor de partid”.





“Sa spui ca domnul stefanescu nu ne mai place azi ca a avut curajul sa fie contra unei propuneri vreunui sef mi se pare deplasat”, a subliniat deputatul PSD, care spune ca este un candidat pentru normalitate: “nu vreau sa fac jocuri, vreun compromis, nu risc sa fiu exclus din psd”





Acesta mai spus ca el sustine conducerea PSD, chiar daca uneori e critic, dar nu ataca adversarii politi, daramite colegii.





Acesta a criticat si schimbarea guvernelor.





“PSD trebuie sa faca si mai multe lucruri multe bune. Daca schimbam guverne, facem la doua trei luni congrese, nu facem nimic(…) Presedintele partidului ar trebui sa fie cel ales de catre membrii partidului(…) cred ca lucrurile ar fi trebuit gandite un pic mai bine. M-am opus de fiecare data cand un coleg de-al meu a fost atacat si de adversari, dar mai ales de colegi. Atunci cand a fost o euforie in a-l ataca pe Grindeanu, eu nu am facut asa ceva, dar dupa duoua saptamani l-am reevaluat. La fel a fost si cu Tudose si cred ca dupa doua zile l-am reevaluat. Cred ca trebuie sa cantarim cand facem propunerile”