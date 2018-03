Congres PSD: Cine candideaza pentru noua conducere nationala/ Premierul Dancila, numarul doi in partid; Niculae Badalau nu va mai fi presedinte executiv, in schimb devine presedintele Consiliului National, in locul lui Mihai Fifor

Lista completa a candidaturilor:



In ceea ce priveste batalia pentru, cel care o ocupa acum - din decembrie 2016 - Niculae Badalau nu va mai candida, in schimb va fi sustinut sa preia conducerea altui for de conducere, Consiliul National, in locul lui Mihai Fifor, cel care urmeaz sa devina vicepresedinte pentru regiune Vest. Presedinte executiv va deveni, cel mai probabil, premierul Viorica Dancila, intrata in cursa desi declarase contrariul in urma cu doua saptamani.Contracandidatii sai sunt, insa este posibil ca aceste candidaturi sa fie invalidate, pentru ca acestia nu au semnatura de sustinere din partea organizatiilor din care provin. Andronescu nu a depus nicio semnatura de sustinere - senatoarea este membra a PSD Bucuresti, care si-a dat votul de sustinere pentru Dancila, in timp ce Banicioiu a anuntat ca are semnatura de sustinere a organizatiei PSD Braila , organizatia fostului premier Mihai Tudose., fost deputat, are toate sansele sa isi pastreze functia de secretar general, singurul sau contracandidat fiind secretarul general adjunct, Codrin Stefanescu, cel care a contestat puternic noul regulament si noul sistem de alegeri.In ceea ce il priveste pe liderul PSD Liviu Dragnea, ales in aceasta functie de toti membrii partidului in octombrie 2015, el a declarat joi ca, in cadrul sedintei Cex de luni colegii i-au spus ca nu sunt de acord ca la Congres sa se dea un vot de "validare" pentru el.Pentru presedinte executiv: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu, Nicolae BanicioiuVicepresedinti pe regiuni:Gabriela Firea (Bucuresti-Ilfov), Robert Negoita (Sector 3)/ Daniel Florea (Sector 5)Lia Olguţa Vasilescu (Dolj) și Paul Stănescu (Olt): Carmen Dan (Teleorman) si Serban Valeca (Arges)/ Adrian Tutuianu (Dambovita)/ Catalin Radulescu (fara sustinerea organizatiei Arges, va fi invalidata): Roxana Manzatu (Brasov) si Gabriel Trif (Sibiu)Mirela Furtuna (Tulcea, este insa deputat de Bucuresti) si Marian Oprisan (Vrancea): Natalia Intotero (Hunedoara) si Mihai Fifor (Arad)Doina Pana (Bistrita-Nasaud) si Gabriel Zetea (Maramures): Doina Federovici (Botosani) si Gabriel Vlase (Bacau)Dintre cei care candideaza, doar trei ocupa si in prezent functia de vicepresedinte: Gabriela Firea, Doina Pana si Gabriel Vlase. De altfel, candidatura lui Vlase este o surpriza, pana joi fiind vehiculat numele liderului PSD Vaslui Dumitru Buzatu pentru aceasta functie. Acesta a anuntat insa ca nu isi doreste sa candideze.Cine ocupa in prezent functii de vicepresedinti: Mihai Tudose, Gheorghe Simon, Georgian Pop, Ionut Vulpescu, Gabriel Vlase, Victor Negrescu, Viorel Stefan, Lia Olguta Vasilescu, Doina Pana, Gabriela Firea, Rovana Plumb.