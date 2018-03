Congres PSD: Banicioiu este sustinut de organizatia PSD Braila, a fostului premier Mihai Tudose, pentru functia de presedinte executiv/ Banicioiu face parte din filiala PSD Iasi

Deputatul PSD Nicolae Banicioiu s-a prezentat din nou la sediul PSD joi, pentru a isi completa dosarul de candidatura depus miercuri pentru functia de presedinte executiv al partidului, la Congresul de sambata, el anuntand ca este sustinut de organizatia PSD Braila pentru aceasta functie. Filiala Braila, filiala fostului premier Mihai Tudose, condusa in prezent de presedintele interimat Ion Rotaru, a dat un vot pentru a il sustine pe Banicioiu la presedinte executiv, pe Marian Neacsu in functia pe care o ocupa si in prezent, de secretar general, dar si pe Mihai Tudose ca vicepresedinte, desi acesta nu va mai candida pentru aceasta functie. Pe de alta parte, pentru ca o candidatura sa fie valida, trebuie sa existe sustinerea organizatiei din care candidatul face parte, in cazul lu Banicioiu fiind vorba de PSD Iasi."CEx nu are cum sa nu imi valideze, in primul rand pentru ca sunt un vechi pesedist. Am depus si eu o hartie de la o organizatie care ma sustine, Braila, si sunt mandru de acest lucru", a declarat Banicioiu, la sediul partidului."O să candidez la funcţia de preşedinte executiv al PSD şi lucrul acesta nu cred că trebuie nici să sperie pe cineva, nici să creadă cineva că am ceva împotriva unui alt coleg, este o dezbatere de idei şi eu vin în congres cu un proiect. Cred că trebuie să existe o concurenţă între noi, colegii de partid, cum a fost în foarte multe congrese ale PSD-ului, nu e prima oară când la PSD e concurenţă, de asta partidul ăsta e atât de mare şi lumea are încredere în noi, pentru că noi am tratat lucrurile astea întotdeauna cu seriozitate, deci noi nu am venit acolo să spunem ăla, ăla şi ăla sunt pe funcţiile astea trebuie să avem concurenţă", a declarat Banicioiu joi, la DC News, potrivit Agerpres."Eu sunt vechi PSD-ist, rămân PSD-ist şi voi fi alături de colegii mei, cei care poate mă doresc plecat nu vor avea această satisfacţie, pentru că nu am de ce să plec şi încontinuu lupt aici şi nu e o luptă, e o datorie, eu aşa o privesc, ca pe o datorie. Nu aleg calea uşoară de a pleca în altă parte sau nu asta e ideea. Ideea e că, dacă am o părere, să-mi conving colegii că părerea mea e bună sau proiectul meu este bun sau dacă nu sunt de acord cu părerile altor colegi să încerc să le îmbunătăţesc punctul de vedere sau să le schimb punctul de vedere, deci, repet, eu sunt PSD-ist pur sânge şi nu cred că poate să-mi spună cineva sau să arunce cineva zvonuri de felul acesta", a adăugat fostul ministru.Banicioiu este in prezent vicepresedinte PSD, functie pe care o ocupa ca urmare a voturilor date in Congresul din octombrie 2015.