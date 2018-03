Dragnea reactioneaza râzând la sondajul IMAS prezentat de USR: Eu cred ca PSD este deja la sub 10%

"Eu cred ca PSD este deja ;a sub 10 si pnl peste 50%, creste precum Greuceanu. Apare cu doua zile inainte de congres un sondaj…" a spus Dragnea, intrebat despre sondaj.Atunci cand a fost intrebat despre faptul ca el are un scor foarte mic la nivelul de incredere, Dragnea a raspuns: "Asa ni s-a spus si inainte de alegerile din 2016."USR a publicat joi un sondaj lunar IMAS care arata ca, in luna februarie, PNL a depasit in procente PSD, pentru prima data dupa alegerile din decembrie 2016. Potrivit sondajului, efectuat telefonic, avand marja de eroare de +/- 3,1%, PNL are 29,4%, fata de 28,6% ale PSD.USR se plaseaza la aproximativ acelasi nivel ca in luna ianuarie, in crestere fata de decembrie 2016 - 11,2%.