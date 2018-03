Contre intre social-democrati inainte de Congres: Florin Iordache despre Radulescu: La Arges a dorit sa candideze pentru vicepresedinte. Nici colegii lui nu l-au sustinut./Radulescu: Iordache sa isi vada de treaba lui, sa nu mai faca pe desteptul

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD a incins spiritele, colegii de partid aruncandu-si vorbe si criticandu-se reciproc. Florin Iordache i-a criticat pe colegii lui Codrin Stefanescu si Catalin Radulescu, la Realitatea TV, spunand ca “decat sa planga in emisiuni sau pe la colturi, sa-si depuna candidaturile si sa vada daca sunt alesi”. De asemenea, acesta a adaugat, referindu-se la deputatul Catalin Radulescu: La Argeș a dorit să candideze pentru un post de vicepreședinte și a avut un singur vot. Dacă nu l-au susținut nici colegii lui…”. In replica, Radulescu, care si-a depus joi candidatura pentru functia de vicepresedinte, a spus ca “Iordache sa isi vada de treaba lui, sa nu o mai faca pe desteptul, pentru ca nu e cazul sa ne dea el noua exemple de cat de bun este domnul jurist.





Deputatul Catalin Radulescu si-a depus, joi, candidatura pentru functia de vicepresedinte, catalogand candidaturile si alegerile de la Congresul PSD drept mizerabile si nedemocratice.





Catalin Radulescu a comentat si declaratiile facute de Florin Iordache: “Iordache sa isi vada de treaba lui, sa nu o mai faca pe desteptul, pentru ca nu e cazul sa ne dea el noua exemple de cat de bun este domnul jurist. Noi nu am denigrat pe nimeni. Am contestat modul de alegere in Congres. Daca acesti doi domni destepti fac referire si spun ca nu aveam sustinere… Cerinta a fost ca se da sustinere pentru o singura persoana. In organiatie s-a spus ca se da votul pentru o singura persoana, nu se poate discuta de o a doua persoana”.





In ceea ce priveste chestiunea cu votul de sambata, Radulescu a spus “mi se pare ca Congresul nu isi avea rostul, trebuia sa ramanem cu functiile de pana acum, trebuia sa organizam un Congres pentru toate functiile la termen. Acum, dupa mine, este de fapt o certificare a functiilor deja stabilite. Cel mai probabil va fi omul si locul.

Majoritatea s-au retras, s-au imbolnavit peste noapte”.