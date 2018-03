USR vrea sa deschida spatiul din jurul Parlamentului catre public: Sunt aproape 50 de hectare de teren complet irosite pentru oras. Vom lansa o petitie publica in care invitam toti cetatenii sa ni se alature in acest demers

Parlamentarii USR propun un proiect prin care spatiul din jurul Casei Poporului, aproximativ 50 de hectare, sa fie deschis publicului, pentru ca in acest momentul terenul este irosit. USR argumenteaza ca in celelalte tari, nu numai in Europa, dar si in America, dar si Canada, Parlamentele traiesc in spatii publice deschise, insa Parlamentul Romaniei "este izolat de restul orasului si de restul cetatenilor printr-un zid de 3 km lungime".





USR va lansa luni o petitie publica in care invita toti cetatenii sa li se alature in demersului lor.









"Este un proiect prin care USR isi propune sa transforme acest spatiu civic al Parlamentului, al traditionalei Case a Poporului, intr-un spatiu al tuturor, intr-un spatiu modern, civic, asa cum vedem in capitalele dezvoltate unde Parlamentul nu este ascuns dupa ziduri, ci este o cladire integrata perfect in urbanismul si specificul locului.(...) In acest moment in Parlament este organizata si o expozitie cu plansele detaliate ale proiectului pe care il propunem. Acest spatiu poate deveni unul modern, in care sa ne fie drag sa venim si sa ne plimbam in jurul cladirii", a afirmat joi la Parlament, intr-o conferinta de presa, presedintele partidului, Dan Barna, potrivit Agerpres.





Arhitectul Serban Marinescu a explicat ca proiectul Parcul Uranus pleaca de la discursul Cristinei Pruna (n.r. deputat USR) din Parlament, din decembrie 2016, in care aceasta "cerea daramarea zidului dintre politicieni si cetateni".





"Parlamentul Romaniei este izolat de restul orasului si de restul cetatenilor printr-un zid de 3 km lungime. Efectiv politicienii romani s-au izolat in acest 'oras interzis' de restul cetatenilor. Sunt aproape 50 de hectare de teren in jurul Casei Poporului care sunt efectiv, in acest moment, complet irosite pentru oras. Noi la USR credem ca institutiile publice au nevoie de spatii publice. O Romanie moderna si democratica are nevoie de institutii democratice si deschise care au la randul lor nevoie de spatii democrative, deschise, accesibile, incluzive. Nu cred ca putem sa ne pacalim pe noi insine ca suntem democrati in casa lui Ceausescu si in curtea lui Ceausescu. Proiectul a fost facut de o echipa de voluntari, arhitecti urbanisti si istorici din Copenhaga si Bucuresti", a spus Marinescu.





Potrivit acestuia, proiectul cuprinde o analiza a situatiei in care Parlamentul "este efectiv izolat de restul orasului prin acest zid".





"Contine si o analiza a situatiei existente si a situatiei in care Parlamentul este efectiv izolat de restul orasului prin acest zid si prin paza de securitate excesiva. Cuprinde exemple de alte Parlamente europene. In celelalte tari, nu numai in Europa, dar si in America, dar si Canada, Parlamentele traiesc in spatii publice deschise. El nu e un proiect efectiv, noi nu spunem exact cum ar trebui facute lucrurile, e doar o ilustrare a ceea ce am putea sa facem daca ne propunem sa facem asta. Scopul nostru cu acest proiect este sa strangem cat mai multa sustinere in jurul ideii ca avem nevoie de asa ceva. Vom lansa luni o petitie publica in care invitam toti cetatenii sa ni se alature in acest demers", a adaugat arhitectul.