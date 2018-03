Codrin Stefanescu: Imi depun candidatura pentru secretar general, in conditiile in care nu stiu daca pot intra in sala. Traiesc niste momente foarte complicate

Secetrarul general adjunct PSD Codrin Stefanescu s-a dus joi pentru a-si depune candidatura pentru functia de secretar adjunct al partidului, desi organizatia din care face parte nu l-a delegat pentru a fi prezent la Congresul din 10 martie. Acesta acuza ca traieste momente foarte complicate in partid, avand in vedere, spune el, va face parte din prezidiu, dar nu stie daca va putea intra in sala.





"Astazi, in partidul pe care il iubesc, traiesc niste momente foarte complicate, foarte ciudate", a declarat Codrin Stefanescu inainte de a-si depuna candidatura pentru functia de secretar general.





"Am venit sa imi depun candidatura pentru secretar general, in conditiile in care nu stiu daca pot intra in sala. Astazi de dimineata, colegii din PSD Sector 1, Biroul permanent, vazand in presa ce se intampla cu aceste situatii complicate si aberante, s-au autosesizat si au cerut un Birou permanent, l-au chemat si pe domnul Tudorache - presedintele de sector - m-au invitat, si unul dintre delegati si-a retras delegatia special pentru a putea intra eu in Congres. Vor trimite aceasta notificare acum la partid, daca va fi aprobata, s-ar putea sa nu fie. Daca ma intrebati daca voi vorbi la Congres, cand eu nu o sa pot sa intru in Congres, nu mai zic sa imi depun candidatura", a afirmat Codrin Stefanescu.





Acesta a criticat din nou alegerea vicepresedintilor pe regiuni, modalitate care lasa la o parte oameni considerati de el valorosi, cum ar Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Olguta Vasilescu sau Gabriela Fiea, care in sondaje ar sta "mai bine decat Iohannis".

De asemenea, acesta considera ca alegerile din 10 martie, de la Congres, au creat "dihonie", "candidatii lui Dragnea" si "candidatii partidului".