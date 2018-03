Monica Macovei: Tudorel Toader nu ar trebui sa se implice in procedura de selectie a celor 3 procurori pe care Romania ii va propune pentru desemnarea Procurorului European

"Ministrul-profesor doctor in drept Tudorel Toader doreste sa fie cel care desemneaza cei 3 candidati romani pentru functia de Procuror European, printr-o comisie de selectie in care si-a asigurat majoritatea. Din comisia de selectie, care va fi prezidata de ministru, ar urma sa faca parte un reprezentant al CSM, unul al Parchetului General si doi reprezentanti propusi de ministrul Justitiei. Adica 3 voturi din 5 au mari sanse sa fie doar decizia ministrului-profesor doctor in drept.Tudorel Toader a facut deja o alegere clara, de partea hotilor, nu a justitiei si de aceea nu ar trebui sa se implice in procedura de selectie a celor 3 procurori pe care Romania ii va propune pentru desemnarea Procurorului European, alaturi de toate celelalte state membre.Prin actiunile si declaratiile sale, doctorul in drept Toader s-a rupt definit de sistemul de justitie, pe care ar fi trebuit sa il coordoneze, sa il sustina si sa il apere in fata atacului furibund al politicienilor.Realitatea este alta:1. In octombrie 2017, aproape 4.000 de magistrati au semnat un memoriu prin care cereau ca legile justitiei sa fie retrase. Ministrul-profesor doctor in drept s-a facut ca nu aude si nu vede.2. In decembrie 2017, sute de magistrati au protestat, in afara orelor de munca, in fata instantelor, in special fata de intentia de modificare a Codurilor penale.3. In februarie 2018, peste 1.350 de magistrati au semnat o Scrisoare deschisa pentru sustinerea independentei justitiei, dupa ce Toader a sustinut ￯raportul￯ de revocare a procurorului-sef al DNA.4. Ministrul-profesor doctor in drept nu a obtinut niciun vot din partea procurorilor din Sectia de procurori a CSM pentru propunerea de revocare a sefei DNA, doar el si-a votat decizia.5. Tudorel Toader a refuzat sa participe la sedintele de bilant ale DNA si Ministerului Public, validand ruptura de sistemul de justitie.In schimb, ministrul Justitiei s-a dus, in noiembrie 2017, la Curtea Constitutionala sa fie de partea politicienilor cu dosare penale si impotriva procurorilor DNA.Mai mult, Toader este contestat si de societate: in doar cateva zile, peste 108.000 de oameni au semnat o petitie prin care se opun revocarii procurorului-sef al DNA.Cand singura sustinere ii vine de la politicieni anchetati, inculpati si condamnati si de la televiziunile mogulilor, de la care se inspira cand isi redacteaza rapoartele de evaluare, profesorul-doctor in drept Toader ar trebui sa faca un pas inapoi si sa lase sistemul de justitie sa-si desemneze candidatii pentru Institutia Procurorului European.Solutia este ca Procurorul General sa faca selectia si sa propuna CSM, pentru audiere, candidatii. Iar pentru asta nu este nevoie de un proiect de lege, cum propune Tudorel Toader."