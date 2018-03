Congres PSD: Ecaterina Andronescu si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv

Ecaterina Andronescu in plenul Senatului

"La acest Congres nu trebuia sa facem alegeri trebuia sa venim cu un proiect de tara, toata lumea care a trecut prin votul congresului au fost alesi pentru unmandat de 4 ani. Suntem la jumatatea mandatului. Va marturisesc, lucrurile acestea trebuie sa ne doara, ce asteptari au oamenii de la noi", a declarat Andronescu.Functia de presedine executiv este ocupata in prezent de Niculae Badalau, iar organizatia din care face parte, PSD Giurgiu, a anuntat ca il sustine pentru inca un mandat, desi acesta nu a anuntat deocamdata daca va candida.Si premierul Viorica Dancila este in carti pentru aceasta functie, dupa ce organizatiile PSD Bucuresit si Ilfov, conduse Gabriela Firea, au votat miercuri seara sa o sustina. Nici Dancila nu si-a anuntat deocamdata candidatura. PSD Bucuresti este si organizatia din care provine Ecaterina Andronescu.Singurul care si-a mai depus candidatura este deputatul Nicolae Banicioiu, dar acesta a explicat miercuri ca nu are inca sustinerea organizatiei sale, PSD Iasi, care se pare ca este criteriu obligatoriu pentru a fi validata candidatura.Termenul limita pentru depunerea candidaturilor este joi, ora 16.00.