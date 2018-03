Klaus Iohannis despre problema Kosovo: "M-am declarat dispus si dornic sa ma implic in discutie"

"Kosovo este o tema care este complicata si cred ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest si aici vom ramane intr-o legatura stransa (...) Noi suntem dispusi sa ne implicam in gasirea unor solutii bune pentru intreaga zona", a afirmat presedintele Iohannis, intr-o declaratie de presa comuna cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni."Nu am aici o solutie-patent pe care sa o pun pe masa, dar imi gasesc foarte mult sa se gaseasca solutii", a spus joi Iohannis. "Orice solutie trebuie sa fie corecta, care satisface cat de mult se poate toate partile. Nu pot sa-mi imaginez o solutie pentru Kosovo refuzata de sarbi", a mai spus Iohannis.Presedintele Romaniei a anuntat ca vrea sa participe la gasirea de solutii: "M-am declarat dispus si dornic sa ma implic in discutie"."O solutie nu poate fi impusa din afara, dar poate fi discutata cu actorii relevanti. Niciodata nu se va gasi o solutie care satisface 100% pe toata lumea. Politicienii trebuie sa caute o solutie care satisface rezonabil cu toate partile, corecta si in acord cu regulile internationale".Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, care efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti.