Congres PSD: Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov, condusa de Gabriela Firea, o sustine pe Viorica Dancila in functia de presedinte executiv/ Dancila declarase ca nu va candida pentru o functie la Congres

Dancila declarase pe 22 februarie ca nu va candida pentru o functie de conducere in PSD, intrucat functia de prim-ministru ii ocupa mult timp si deja are o functie in partid, de sefa a organizatiei de femei."Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte mult timp si trebuie sa ma implic foarte mult. O functie in partid ar presupune sa fac si acolo munca in plus. Eu deja sunt presedinte al organizatiei femeilor social-democrate, aceasta imi permite sa fiu in Biroul Permanent National. Este suficient pentru mine. Voi promova in continuare egalitatea de sanse si tot ceea ce tine de politicile pentru egalitatea de sanse si pentru femei. Nu cred ca e oportun sa candidez pentru o functie", spunea Dancila atunci.Filiala regionala Bucuresti-Ilfov a votat de asemenea sa ii sustina pe Gabriela Firea si Robert Negoita pentru functiile de vicepresedinte a acestei regiuni, precum si pe Marian Neacsu pentru inca un mandat de secretar general.Redam comunicatul transmis de PSD Bucuresti-Ilfov:"Astfel, Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru:- Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului si coerentei in deciziile si actiunile sale politice, PSD va reusi sa-si indeplineasca obiectivul major: asigurarea climatului politic pentru indeplinirea integrala a Programului de guvernare.- Sustinerea continuarii Programului de guvernare al PSD, pentru a duce pana la capat masurile cu care PSD a castigat, cu o larga majoritate, increderea romanilor si scrutinul electoral din 2016.- Sustinerea doamnei prim-ministru Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al PSD.- Sustinerea domnului Marian Neacsu, secretar general al PSD, pentru aceeasi functie, de secretar general.-Sustinerea candidaturilor doamnei Gabriela Firea si a domnului Robert Negoita pentru functiile de vicepresedinti regionali Bucuresti-Ilfov ai PSD.""Principala preocupare a Partidului Social Democrat trebuie sa o reprezinte romanii si rezolvarea problemelor lor. Cetatenii acestei tari sunt cei care merita intregul nostru efort, al politicienilor social democrati. Sustin fara rezerve continuarea masurilor de reforma inscrise in Programul de guvernare, pentru ca doar asa putem demonstra ca alegerile au fost castigate cu un program complet si coerent, care a fost pus in practica si care astfel a adus bunastarea romanilor pe termen lung. Personal, o sustin pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv, pentru a da coerenta si stabilitate actului de guvernare si pentru o colaborare eficienta intre guvern si partid. Doamna Dancila are calitati reale de lider: este diplomata, empatica, stie sa organizeze echipe de lucru si sa aduca eficienta si rigoare, atat in decizia politica, precum si in cea guvernamentala", sustine Firea, citata in comunicat.