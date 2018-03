Consilierii PNL cer eliberarea din functia de presedinte CJ a lui Marian Oprisan. Liderul PSD Vrancea: E o gluma. Proiectul nu are cum sa treaca

Grupul consilierilor PNL din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vrancea solicita eliberarea lui Marian Oprisan din functia de presedinte al institutiei si au initiat in acest sens un proiect de hotarare, care a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, relateaza Agerpres. Oprisan spune, in schimb, ca liberalii nu au facut nimic pentur judet, iar acest proiecte este "o gluma", care "nu are cum sa treaca".





Consilierii judeteni liberali au invocat o serie de motive printre care: absentele repetate ale presedintelui Marian Oprisan de la sedintele ordinare sau extraordinare, nefinalizarea la termen a unor proiecte derulate de CJ Vrancea sau impartirea discretionara a fondurilor catre primariile din judet.





Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat pentru Agerpres ca motivele invocate de liberali sunt nejustificate si ca proiectul de hotarare privind eliberarea sa din functie nu are nicio sansa sa treaca.





"Cei de la PNL, care nu au facut nimic pentru cetatenii acestui judet, care nu au ridicat un pai, atunci cand s-au aflat la guvernare, s-au trezit ca vor sa fiu eliberat din functie. E o gluma. Acest proiect nu are cum sa treaca, dar eu sunt o persoana care respecta legea, iar proiectul celor de la PNL a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean si urmeaza sa fie supus la vot", a declarat Marian Oprisan.





Liberalii au solicitat inca in sedinta de luna trecuta a CJ Vrancea ca Oprisan sa fie eliberat din functie, dar secretarul judetului, Raluca Dan, a precizat, la momentul respectiv, ca un astfel de proiect de hotarare poate fi introdus pe ordinea de zi doar dupa o dezbatere prealabila in comisiile de specialitate.





PNL este reprezentat in Consiliul Judetean Vrancea de 13 consilieri, PSD are un numar de 18 mandate, iar ALDE are doi consilieri.