Congresul PSD: Serban Valeca (PSD Arges) anunta ca va candida la functia de vicepresedinte PSD pentru regiunea Munteniei/ Adrian Tutuianu, posibil contracandidat

"Voi candida pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Sud-Muntenia. Eu sunt un tip care respecta procedurile si regulamentele. S-a facut un Comitet Executiv extins, cu 150 - 200 de persoane, membri ai Comitetului Executiv si consilieri judeteni din Arges. Au fost doua propuneri din sala. Propunerea pentru mine - a fost vot in unanimitate. A fost cineva care l-a propus pe domnul Radulescu si nici macar persoana respectiva nu l-a votat. L-am votat eu. Deci domnul Radulescu a avut un vot, dupa care in CEx-ul de luni s-a stabilit ca din fiecare judet poate sa fie un candidat barbat si un candidat femeie. E decizia CEx. S-au respectat toate procedurile", a declarat Valeca, la Palatul Parlamentului, dupa ce a iesit din biroul presedintelui PSD de la Camera Deputatilor, potrivit Agerpres.Declaratia a fost facuta in contextul in care deputatul PSD de Arges, Catalin Radulescu, a anuntat miercuri ca a constat la partid decizia CEx cu privire la modul de alegere a vicepresedintilor la Congres, pe regiuni, intrucat, sustine el, noul sistem face in asa fel incat din partea unei organizatie judeteana sa nu poata candida decat o singura persoana."Eu zic ca mai mult decat sa se ceara girul organizatiei locale... pentru ca daca nici judetul tau nu te sustine, cum poti sa mai iei voturile de la alte sase-sapte judete? Deci a fost o decizie - zic eu - inteleapta - a CEx-ului, pentru ca era firesc sa fie validat in judetul respectiv si apoi sa mearga in Congres", a spus Valeca.Valeca a mentionat ca Argesul nu va avea o candidata pentru functia de vicepresedinte."Am vorbit cu doamna Bucura Oprescu, care e sefa organizatiei de femei, dansa nu candideaza si urmeaza sa imi spuna diseara, sa vorbeasca cu celelalte organizatii de femei, daca sustinem pe cineva. Deci, noi din Arges nu avem', a mentionat Serban Valeca.Cea vehiculata pentru functia de vicepresedinte femeie din regiunea Sud-Muntenia este ministrul de Interne, Carmen Dan.Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie fata de hotararea Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de catre doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati, un barbat si o femeie."De exemplu, la Arges, presedintele meu de partid, domnul Valeca, a spus ca s-a propus dansul si ca nu se mai permite sa mai fie depusa o a doua candidatura pentru ca asa s-a spus in Comitetul Executiv, ceea ce mie mi se pare ilegal, imoral, nestatutar", a precizat el.Amintim ca, la Congresul de sambata, PSD isi va schimba modul de alegere al vicepresedintilor. Astfel, vor fi alesi cate un barbat si o femeie pentru fiecare dintre cele opt regiuni economice ale tarii - Bucuresti-Iflov, Centru, Sud-Muntenia, Oltenia, Vest, N-V, N-E si S-E.Intre numele vehiculate se numara Marian Oprisan (S-E), Lia Olguta Vasilescu (Oltenia/ S-V), Mihai Fifor (Vest), Dumitru Buzatu (N-E) sau Gabriel Zetea (N-V).