UPDATE Congresul PSD: Gabriela Firea si Robert Negoita, propunerile de vicepresedinti pentru regiunea Bucuresti-Ilfov - surse/ Daniel Florea, posibil contracandiat pentru Negoita

Pe de alta parte, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, este vehiculat ca posibil contracandidat al lui Negoita.Firea este si in prezent vicepresedinte la nivel national al PSD. Astfel, ea va fi unul dintre putinii vicepresedinti in functie care sa candideze pentru un nou mandat. Potrivit numelor vehiculate pentru cele opt regiuni, doar Lia Olguta Vasilescu (Oltenia) si Doina Pana (centru) dintre vicepresedintii actuali vor mai candida in noua echipa de conducere.Amintim ca, la Congresul de sambata, PSD isi va schimba modul de alegere al vicepresedintilor, decizia luata luni in forul de conducere al partidului. Astfel, vor fi cate un barbat si o femeie pentru fiecare dintre cele opt regiuni economice ale tarii - Bucuresti-Iflov, Centru, Sud-Muntenia, Oltenia, Vest, N-V, N-E si S-E.