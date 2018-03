Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus o contestatie la partid privind modul in care se vor alege vicepresedintii la Congres: "Aceste alegeri sunt o farsa. Hotararea CEx imi aminteste de epurarile din anii '50"

Concret, Radulescu contesta decizia luata de Comitetul Executiv National al PSD luni, potrivit careia vor fi ales 16 vicepresedinti ai PSD pe 8 regiuni din tara - cate un barbat si cate o femeie care sa reprezinte fiecare regiune.Radulescu este deputat de Arges, organizatie ce l-a votat pe Serban Valeca, liderul organizatiei, pentru a candida pentru regiunea Munteniei.Deputatul sustine ca aceasta modalitate de alegere este "nestatura si neconstitutionala", si ii va impiedica pe oameni ca el, Serban Nicolae sau Ecaterina Andronescu sa candideze.Candidaturile pot fi depuse pana joi la ora 16.00."Maine imi depun candidatura, astazi am depus o contestatie, am contestat hotararea CEx care este si nestatura si neconstitutionala prin care s-a restrictionat si ne-a fost interzisa candidatura membrilor de partid. Macar acum 4 ani de zile a fost un alt sistem, s-au folosit liste, unele taiate cu cei care nu trebuiau sa ajunga vicepresedinti si unele bifate pentru cei care trebuiau sa devina. Acum s-a itnamplat o chestiune mult mai grava, si anume ca CEx, nu stiu la indemnul cui, prin care s-a hotarat ca din fiecare judet sa candideze o persoana - un barbat si o femeie si din regiune sa fie alesi un barbat si o femeie. Inseamna ca nici Nicoale Banicioiu nu poate sa candideze, nici Codrin Stefanescu, nici Ecaterina Andronescu, nici Serban nicolae, nici Teodorovici. Sunt foarte curios care sunt membrii importanti care sunt recunoscuti de partidul nostru ca oameni care se bat pentru partid care vor candida la functia de vicepresedinte. In opinia mea, aceste alegeri reprezinta o farsa pentru ca de fapt sunt niste numiri in functii, ceea ce in PSD nu intamplat in ultimii 27 de ani o farsa mai mare. Potrivit Statutului, la Congres trebuie discutata aceasta contestatie," a declarat el."Eu il sustin in continuare pe presedintele partidului, dar nu pot sustine o hotarare CEx care imi aminteste de anii 50, de epurarile comuniste" a mai spus el.Intrebat daca va merge si in instanta, in cazul in care nu se va rezolva contestatia sa, Radulescu a raspuns: "Sigur ca voi ajunge pana in instanta si sper sa faca cat mai multi colegi asta. Trebuie sa hotarasca marea masa a partidului."