Camera Deputatilor a respins motiunea pe Educatie

Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 93 voturi pentru, 158 contra si o abtinere, motiunea simpla pe Educatie depusa de deputatii PNL si intitulata "Educati Romania, nu o pesedizati!", relateaza Agerpres.





Motiunea a fost dezbatuta in sedinta de luni.





Liberalii au solicitat, prin motiunea simpla, demiterea ministrului Valentin Popa, iar textul preciza ca Ministerul Educatiei nu trebuie transformat intr-un centru social in care sa fie angajata clientela de partid. PNL a cerut ministrului Educatiei sa aduca garantii ca nu se vor inchide scoli, nu vor fi comasate clase, nu se va generaliza invatamantul simultan, nu vor fi disponibilizari in sistem (profesori sau personal auxiliar), nu vor mai exista intarzieri la plata salariilor si ca sunt suficiente fonduri pana la sfarsitul anului pentru salarii. De asemenea, liberalii au solicitat parlamentarilor ca, daca au probleme in circumscriptiile lor, sa nu ezite sa dea "o bila neagra" Ministerului Educatiei.





Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a respins acuzatiile, sustinand ca motiunea initiata de liberali este "simplista", cuprinde "atacuri si etichetari" si ca lipsa argumentelor este suplinita prin violenta de limbaj.