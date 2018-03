Camera Deputatilor a adoptat modificarile aduse OUG 91 prin care se ajusteaza Legea salarizarii unitare: medicii, asistentele, ambulantierii intra de la 1 martie pe grila salariala din 2022/ Limita la orele suplimentare pentru politisti, spor de interventie la jandarmi

Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a explicat ca liberalii au votat impotriva "acestei legi menita sa carpeasca o lege a salarizarii neunitare.""Orele suplimentare (ale politistilor - n.r.) sa fie platite cu 75% din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza intr-o limita de 3%, sa nu fie un festival de ore suplimentare, ai nu ai treaba te duci la serviciu, ci numai pe acele cazuri speciale in care ordonatorul de credite face un ordin si spune: in cazul infractiunilor flagrante, in cazul accidentelor. Pana acum, orele suplimentare se compensau cu timp liber. In momentul de fata, platindu-se, exista posibilitatea sa exagereze cu orele suplimentare", a declarat Solomon, dupa sedinta Comisiei de munca a Camerei de marti, care a durat circa 4 ore.El a spus ca aceste drepturi in plus pentru politisti au fost votate avand in vedere eforturile pe care le fac."Politistii deja au salarii mai mari, dar vor avea niste drepturi recunoscute in plus de lege tocmai ca recunoastem eforturile pe care le fac. Jandarmii, de exemplu, vor avea indemnizatie de 10% pentru interventii, pentru ca stau de dimineata in ploaie si asculta cum sufla unii in vuvuzele, fara sa aiba o pornire viscerala", a adaugat Adrian Solomon, citat de Agerpres.Potrivit acestuia, in Comisia de munca s-au marit grilele de salarizare pe anumite domenii."S-au marit grilele pe anumite domenii astfel incat sa nu mai iasa in urma maririi cu 25% de la 1 ianuarie din grila si sa piarda la salariu. Am reglat acest lucru, cateva functii de director care erau foarte mari si nu am putut sa le marim. Au fost mariri intre 10 si 15%", a mai spus Solomon.El a adaugat ca nu vor mai fi manageri de spitale care vor avea salariu mai mic decat cel al directorului medical."Managerii de spitale vor fi fericiti, pentru ca nu vor mai putea spune daca nu sunt medici, sunt economisti, juristi, ca vor avea salariul ca manager mai mic decat salariul directorului medical. Deci, am reglat lucrul acesta", a explicat Solomon."Am scos din lege sintagma unitati sanitare publice, astfel incat sa se aplice maririle de la 1 martie pentru tot personalul medical, inclusiv asistentele si medicii din scoli, din centrele de expertiza, de la casele de pensii. Am rezolvat si problema ambulantierilor si soferilor de ambulanta, pentru ca medicul si cu asistentul nu merg singuri pe masina respectiva la interventie si de multe ori soferul participa activ la resuscitare, la caratul targilor. Intra pe grila din 2022 inclusiv soferii, ambulantierii, de la 1 martie. Medicii, asistentele, ambulantierii si soferii de ambulanta vor intra de la 1 martie cu grila din 2022. Restul personalului, inclusiv din sanatate, va trebui sa aplice etapizat legea, cum s-a hotarat", a precizat Adrian Solomon marti seara, dupa sedinta Comisiei de munca.Intrebat in legatura cu faptul ca sindicalistii din sanatate sustin ca o parte din personal va avea salarii mai mici, Solomon a afirmat ca salariile medicilor nu au cum sa fie mai mici."Salariile nu au cum sa fie mai mici. Sa fie clar. Veniturile nici ele nu pot sa fie mai mici, pentru ca vorbim despre sporuri de 100% pe un salariu de 6.000 de lei si vom vorbi de un spor de 30% pe un salariu de 16.000 de lei", a explicat Solomon, adaugand ca el crede ca, dupa adoptarea acestui act normativ, venitul celor din sanatate va fi mai mare.Totodata, intrebat despre amendamentele votate de membrii comisiei privind majorari de salarii pentru directori din deconcentrate, personalul din Consiliul Concurentei, angajati ai Oficiului pentru Prevenirea Spalarii Banilor, ANI, Solomon a sustinut ca "toti cei care ieseau din grila de salarizare in urma maririi cu 25% le-a fost majorat salariul din grila, care va fi atins in 2022, astfel incat sa ramana in lege fara pierderi"."Este o dispozitie in lege pe care am votat-o astazi de recalculare si reincadrare a tuturor celor care au suferit in urma aplicarii legii la 1 ianuarie si ei vor primi banii din urma, daca este cazul, sau de astazi, la fel daca este cazul", a aratat Solomon.De asemenea, el a mentionat ca in comisie s-a decis si o majorare de 100% a salariului de baza pentru angajatii de la Institutul "Elie Wiesel"."La 'Elie Wiesel' este o situatie pentru ca, fiind in subordinea Secretariatului General al Guvernului, a ramas undeva in negura vremurilor. Ne-am uitat si noi pe o grila de salarizare acolo, intamplator, domnul Vexler a descoperit, si un cercetator de acolo are un salariu de 1.600 de lei in conditiile in care alti cercetatori de acelasi nivel de pregatire au un salariu de 4.000 lei. De aceea s-a facut aceasta marire pentru ca si cei de la Institutul 'Elie Wiesel' sa beneficieze de aceeasi atentie a statului si, totodata, daca, in urma maririi, se depaseste grila, ramanem in grila", a declarat Solomon.Proiectul de lege merge la promulgare.