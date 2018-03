Radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu insemnele distinctive ale Politiei rutiere - proiect adoptat de Senat

In favoarea propunerii legislative, care modifica articolul 109 din OUG 195/2002, au votat 92 de senatori, iar un vot a fost impotriva.Potrivit proiectului,Dispozitivele mobile (tip pistol) destinate masurarii vitezei se vor utiliza la o distanta maxima de 10 metri de autovehiculele care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei rutiere, mai prevede proiectul."Prin cadrul normativ (OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor Politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite. Aceste modificari au scopul principal de a readuce OUG 195/2002 la scopul sau initial - preventia accidentelor si dobandirea unui comportament responsabil al conducatorului auto. In forma sa actuala si asa cum este ea interpretata si aplicata, OUG 195/2002 este o ordonanta orientata doar catre aplicarea de sanctiuni si atat. Ori, aplicarea de sanctiuni trebuie sa fie ultima modalitate in modelarea comportamentului conducatorului auto", se arata in expunea de motive a actului normativ.Proiectul merge la Camera Deputatilor, care este decizionala.