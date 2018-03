PNL ii cere lui Liviu Dragnea sa solicite un punct de vedere de la Comisia de la Venetia pentru legile justitiei si suspendarea dezbaterilor comisiei speciale

Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale. Liberalii cer de asemenea suspendarea lucrarilor comisiei speciale pentru legile justitiei, care urmeaza sa se intruneasca saptamana viitoare pentru a modifica articolele declarate neconstitutionale."Grupul parlamentar al PNL va solicita sa cereti un punct de vedere din partea Comisiei pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) cu privire la modificarile propuse privind Legea 303/2004, Legea 304/2004 si Legea 317/2004.In sprijinul solicitarii noastre amintim recomandarea curpinsa in ultimul raport al Comisiei Europene cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare, precum si pozitiile publice exprimate recent de oficialii Comisiei Europene in acest sens. De asemenea, asociatiile profesionale ale magistratilor s-au pronuntat pentru solicitarea unui punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia.Pana la primirea unui punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia va solicitam sa suspendati dezbaterile Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei asupra propunerilor de modificare a legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004, aflate in procedura de reexaminare drept urmare a deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei", se arata in solicitarea deputatilor liberali depusa la Biroul permanent al Camerei.