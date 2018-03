Angajatii Institutului "Elie Wiesel" vor primi salarii duble din luna martie - comisia de munca

"Incepand cu drepturile salariale aferente lunii martie, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul din cadrul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" se majoreaza cu 100% cu respectarea prevederilor art. 38 alin 6 din Legea 153/2017", se arata in amendamentul adoptat marti.Solomon a explicat la finalul sedintei jurnalistilor ca deputatul Silviu Vexler a descoperit ca grila salariala a celor care lucreaza ca cercetatori la "Elie Wiesel" a ramas "in negura vremurilor" fata de alti cercetatori, avand un salariu de 1600 lei."La Elie Wiesel este o situatie pentru ca fiind in subordinea Secretariatului General al Guvernului a ramas undeva in negura vremurilor. Ne-am uitat si noi pe o grila de salarizare acolo, intamplator, domul Vexler a descoperit, si un cercetator de acolo are un salariu de 1600 lei in condiitile in care alti cercetatori de acelasi nivel au un salariu de 4000 lei", a declarat Solomon.