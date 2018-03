Liderul PSD Vaslui, intrebat despre o candidatura a lui Neacsu in PSD: Oricine are o condamnare, are si o problema, sa fim seriosi

"N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru", a spus Buzatu.Intrebat daca Marian Neacsu poate candida la functia de presedinte executiv, in conditiile in care acesta are o condamnare definitiva, el a raspuns: "Oricine are o condamnare, are si o problema, sa fim seriosi".In februarie 2016, Marian Neacsu a fost condamnat definitiv, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese din motiv ca si-a angajat fiica la biroul parlamentar.Dupa ce a fost condamnat, Neacsu nu a mai candidat pentru un al treilea mandat, dar a ramas secretarul general al PSD.