SURSE Cine sunt cei cinci critici ai Congresului pregatit de Liviu Dragnea/ Banicioiu, posibil candidat la functia de presedinte executiv

Pesedistii grupati in jurul Gabrielei Firea sustin ca Dragnea vrea sa-i ia organizatia PSD Bucuresti, condusa in prezent de primarul Capitalei, si sa-l intaleze in locul ei pe Daniel Florea, primarul sectorului cinci. De notat ca Firea a si amenintat inainte de sedinta CEX ca va demisiona din toate functiile detinute in partid daca Guvernul va continua sa-i obstructioneze proiectele in Captiala.Gabriela Firea ar fi spus in timpul sedintei ca nu se justifica organizarea unui Congres acum si ca acesta ar trebui tinut in toamna.Serban Nicolae a criticat propunerea alegerii vicepresedintilor pe regiuni, cu argumentul ca acest lucru va ostiliza judetele. Nicolae ar fi sustinut ca liderii care s-au remarcat in lupta cu “statul paralel” sa poata candida pe o lista aleasa de sala.Potrivit surselor HotNews.ro, Nicolae Banicioiu ar intentiona sa candideze la functia de presedinte executiv al PSD, detinuta in prezent de Niculae Badalau. O alta functie pe care Dragnea ar urma sa o scoata la mezat este cea de secretar general si de secretar general adjunct, ocupate in prezent de Marian Neacsu respectiv de Codrin Stefanescu.Una din miscarile care au luat astazi mai multi pesedisti prin surprindere inaintea sedintei CEX a fost rasucirea lui Marian Oprisan, care a devenit subit unul din aparatorii liderului PSD, dupa ce s-a remarcat in trecut in tabara contestatarilor. Explicatia ar fi ca Liviu Dragnea l-ar fi impus deja pe liderul PSD Vrancea intr-una din functiile de vicepresedinte regional, in detrimentul altor lideri din zona Moldovei care aspirau la aceasta pozitie.