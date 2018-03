Chirica: Stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia si coruptia. Exista o diferenta mare intre Dragnea si Ceausescu. Ceausescu a facut si cateva lucruri bune

Primarul Iasiului Mihai Chirica a scris, luni, pe Facebook, ca excluderea lui din PSD nu inseamna ca va renunta la principiile social-democratiei europene moderne ori la lupta anticoruptie si ca "stanga comunista a lui Liviu Dragnea, dezvoltata in jurul unor interese penale si personale, descurajeaza munca si incurajeaza hotia si coruptia". Acesta a mai scris ca "a venit timpul ca adevaratii social-democrati sa inteleaga fundatura spre care indreapta partidul actuala conducere" si ca intre Ceausescu si Dragnea "exista o mare diferenta", aceea ca "Ceausescu a facut si cateva lucruri bune".





Postarea primarului:





Dragi prieteni social-democrati,





Politica este mereu plina de surprize neplacute si mai ales de colegi care si-au exersat temeinic arta de a trada. Excluderea mea din PSD este doar un episod sinistru din filmul care prezinta un partid mare, dar care si-a pierdut busola, valorile si increderea in oameni. Faptul ca aceasta degradare a partidului de guvernamant coincide cu acapararea formatiunii de catre Liviu Dragnea si acolitii sai din Teleorman sunt convins ca nu mai mira pe nimeni.





Se insala insa cei care cred ca excluderea mea din PSD ma va obliga sa renunt la principiile social-democratiei europene moderne ori la lupta impotriva coruptiei. Voi ramane la fel de critic fata de politicienii care ii pacalesc pe alegatori, promitand ceva in campania electorala, dar votand altceva in Parlament, fata de cei care fura, ca si fata de cei care-i tradeaza pe cei din jurul lor. Regret ca am sprijinit politicieni care au uitat problemele Iasului imediat ce s-au vazut cu sacii in caruta, intreaga lor activitate limitandu-se la a canta osanale liderului de partid.





Nu voi mai suporta langa mine oameni care au participat activ la elaborarea unor legi aberante ori la aplicarea unor politici nationale delirante care au golit tara de tineri, au distrus economia nationala, au degradat scoala romaneasca si au deteriorat starea de sanatate a populatiei.





Ii voi demasca intotdeauna pe cei care au incercat sa distruga independenta justitiei, pe cei care au eliberat din puscarii criminalii, violatorii si talharii cu scopul de a-si salva propria piele si averile dobandite samavolnic.





M-am inscris in PSD in anul 2012 pentru ca am crezut ca un oras ca Iasul ¬ cu zeci de mii de dascali, medici si studenti - nu poate avea decat de castigat de pe urma social-democratiei autentice. Stanga europeana lupta pentru cei care muncesc din greu, oferindu-le bazele unei vieti tot mai bune. Din pacate, stanga comunista a lui Liviu Dragnea, dezvoltata in jurul unor interese penale si personale, descurajeaza munca si incurajeaza hotia si coruptia.





A venit timpul ca adevaratii social-democrati sa inteleaga fundatura spre care indreapta partidul actuala conducere a PSD si sa accepte ca Romania se poate schimba in bine doar daca avem curajul sa-i trimitem acolo unde le este locul pe cei care nu stiu decat sa ne minta.





In final, as vrea sa va intreb un lucru: exista vreo diferenta intre Ceausescu si Dragnea? Eu cred ca da, exista o diferenta foarte mare. Ceausescu a facut si cateva lucruri bune...